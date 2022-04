Pallanuoto, Posillipo: Di Martire ancora in azzurro Campagna continua a puntare sul talento napoletano dopo un grande torneo giocato in A1.

Il Posillipo ha chiuso con la salvezza il suo campionato di serie A1. Un obiettivo importante colto senza troppi affanni e con partite importanti giocate alla grande dai suoi atleti. La squadra di Brancaccio ha sofferto solo contro le big, segno evidente che il roster dei partenopei è ancora lontano dall’essere competitivo per tornare ai fasti d’un tempo.

Una delle migliori notizie giunte in questo torneo di serie A1 c’è l’esplosione definitiva di un talento come Massimo Di Martire, che con le sue 47 reti realizzate, ha già da un po’ di tempo attirato l’attenzione del commissario tecnico del Settebello Sandro Campagna. Per Di Martire sono arrivate le prime chiamate già nel 2021 ma nel 2022 è sempre stato presente e da domani sarà impegnato nel collegiale ad Atene dove gli azzurri si alleneranno con la formazione greca capace di vincere l’argento alle recenti Olimpiadi di Tokyo.

Di Martire sarà impegnato anche nelle finali europee della World League che si svolgerà a Podgorica in Montenegro dal 28 al 30 aprile con gli azzurri che nei quarti di finale sfideranno la Croazia.