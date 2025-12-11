IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Locuzioni avverbiali Tra le cose più sconcertanti del dopo Napoli-Juventus ci sono le valutazioni dei commentatori tv

Tra le cose più sconcertanti del dopo Napoli-Juventus di domenica scorsa ci sono le numerose locuzioni avverbiali usate dai commentatori televisivi nel dare al Napoli il giusto merito della vittoria: "risultato in fondo giusto", "tutto sommato hanno meritato", "dopotutto il risultato più equo", "alla fine ha vinto la migliore". Tali astruse e inopportune concessioni non possono passare sotto silenzio, perché in campo c'è stato solo il Napoli con almeno 5 azioni da gol prima della rete bianconera realizzata al primo tiro nello specchio della porta napoletana. Non contento, qualcuno ha perfino recriminato sulla vittoria degli azzurri.