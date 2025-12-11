Tra le cose più sconcertanti del dopo Napoli-Juventus di domenica scorsa ci sono le numerose locuzioni avverbiali usate dai commentatori televisivi nel dare al Napoli il giusto merito della vittoria: "risultato in fondo giusto", "tutto sommato hanno meritato", "dopotutto il risultato più equo", "alla fine ha vinto la migliore". Tali astruse e inopportune concessioni non possono passare sotto silenzio, perché in campo c'è stato solo il Napoli con almeno 5 azioni da gol prima della rete bianconera realizzata al primo tiro nello specchio della porta napoletana. Non contento, qualcuno ha perfino recriminato sulla vittoria degli azzurri.
IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Locuzioni avverbiali
Tra le cose più sconcertanti del dopo Napoli-Juventus ci sono le valutazioni dei commentatori tv
Napoli.