Napoli, dubbio Osimhen e rebus difensivo verso Empoli. Stop per Lobotka Koulibaly squalificato e Juan Jesus da solo differenziato: come può cambiare il reparto arretrato

Non è una ripresa semplice, anche e soprattutto dal punto di vista fisico, per il Napoli dopo il pari con la Roma, che ha probabilmente posto un limite definitivo nella corsa Scudetto agli azzurri. Victor Osimhen non si è allenato con i compagni di squadra nell'allenamento mattutino. Il nigeriano ha svolto solo lavoro personalizzato di prevenzione in palestra. Si replica quanto accaduto già nelle scorse settimane con l'attaccante che ha stretto i denti per essere sempre a disposizione di Luciano Spalletti, ma ovviamente solo con il passare dei giorni sarà chiara la tabella di marcia per Osimhen verso la gara con l'Empoli, in programma domenica (ore 15) al "Castellani", che dovrà determinare la ripartenza partenopea. Nel frattempo, lesione di basso grado del bicipite femorale destro per Stanislav Lobotka. Dopo le terapie delle scorse ore, il centrocampista slovacco si è sottoposto ad esami strumentali, che hanno evidenziato il problema muscolare.

Osimhen in dubbio e c'è anche il rebus difensivo per lo staff tecnico. Juan Jesus è rimasto ai box: lavoro personalizzato in palestra per il difensore brasiliano a causa di un lieve trauma distorsivo al ginocchio destro rimediato nel primo allenamento post Napoli-Roma. Spalletti è già chiamato a fare a meno di Kalidou Koulibaly, squalificato per un turno dal giudice sporitvo a causa della quinta ammonizione. Rispunta Axel Tuanzebe nelle idee del toscano nel caso di uno stop per Juan Jesus con Amir Rrahmani sicuro titolare. A questi grattacapi si aggiunge l'assenza di David Ospina, ancora bloccato dall'influenza. Per Giovanni Di Lorenzo prosegue la fase di lavoro divisa tra parte in gruppo e differenziato.