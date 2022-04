Tennis, Challenger di Praga: Giustino supera il britannico Peniston Il napoletano si è imposto in due set abbastanza agevolmente e domani sfiderà l'americano Nava.

Dal Challenger di Praga arrivano buone notizie per i colori azzurri e in particolare per il tennis campano. Lorenzo Giustino ha esordito sulla terra rossa della Repubblica Ceca vincendo il match di primo turno contro il britannico Ryan Peniston, numero 224 della classifica ATP.

Il napoletano ha saputo sfruttare la maggiore confidenza con la terra rossa partendo subito forte nel primo set vinto 6-2 strappando al rivale il turno di servizio al secondo e all’ottavo gioco. Più equilibrato il parziale successivo. Giustino e Peniston si sono strappati per due volte la battuta fino al 3-3, poi il napoletano ha fatto il break decisivo all’ottavo gioco guadagnandosi la possibilità di servire per il match.

Giustino non ha sprecato l’occasione chiudendo il secondo per 6-2 e conquistando un successo che gli permetterà di affrontare domani l’americano Nava che nel primo turno ha avuto la meglio per 6-3 6-1 sull’ex top ten francese Lucas Pouille.