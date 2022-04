Napoli Basket, ecco le date e gli orari delle ultime 3 gare di Serie A Nel prossimo turno la Gevi ospiterà il Banco di Sardegna Sassari. La Fortitudo affronterà Varese

La LegaBasket Serie A ha ufficializzato i giorni e gli orari delle sfide di campionato per le ultime tre giornate. La Gevi Napoli giocherà di domenica e sempre con palla a due alle 20.45. Nel prossimo weekend la squadra azzurra scenderà in campo dopo la Fortitudo Bologna e, quindi, saprà il risultato di quella che appare come l'avversaria diretta nella lotta salvezza prima di presentarsi sul parquet per il terzultimo impegno di campionato.

I felsinei sono penultimi a -2 da Napoli e domenica affronteranno la Openjobmetis Varese. La Gevi ospiterà il Banco di Sardegna Sassari. Poi sarà scontro diretto a Bologna tra la Fortitudo e Napoli con la chiusura per gli azzurri in casa contro la Carpegna Prosciutto Pesaro.

LegaBasket Serie A

Ventottesima Giornata

Gevi Napoli - Banco di Sardegna Sassari: domenica 24 aprile ore 20.45

Ventinovesima Giornata

Fortitudo Kigili Bologna - Gevi Napoli: domenica 1° maggio ore 20.45

Trentesima e Ultima Giornata

Gevi Napoli - Carpegna Prosciutto Pesaro: domenica 8 maggio ore 20.45