Volley, Pasciari: "Emozionati di ospitare un evento così importante" Napoli proverà a spingere gli azzurrini dell’under 18 alla qualificazione agli Europei in Georgia.

Una Nazionale di pallavolo tornerà a Napoli dopo cinque anni. Si tratta di una gran bella soddisfazione perché la maglia azzurra, a qualunque livello, regala sempre emozioni speciali. Il Pala Vesuvio di Napoli ospiterà l’under 18 di coach Michele Zanin che proverà a qualificarsi all’Europeo in programma dal 9 al 17 luglio a Tblisi in Georgia. Obiettivo per nulla semplice perché nel triangolare che regalerà un solo pass, gli azzurrini sfideranno Croazia e Francia. Felicissimo di questa opportunità il presidente del Comitato Regionale Campano Guido Pasciari: “Siamo emozionati all’idea di ospitare un evento così importante qui in Campania. Ricordo ancora l’entusiasmo del 2017 al PalaBarbuto per l’arrivo della Nazionale maggiore. Stavolta abbiamo l’occasione di supportare e spingere verso la qualificazione i talenti azzurri del futuro. Un gruppo, quello under 18, che negli anni ha vestito di azzurro alcuni nostri talenti. Mi aspetto una grande risposta del pubblico napoletano: sono convinto che il nostro calore sarà decisivo per spingere i nostri azzurrini in Georgia per provare difendere il titolo conquistato nel 2020 a Lecce”.

Di seguito il programma completo:

Venerdì 22 Aprile (ore 19.30) Croazia vs Italia

Sabato 23 Aprile (ore 19.30) Italia vs Francia

Domenica 24 Aprile (ore 19.30) Croazia vs Francia

I match verranno trasmessi in streaming sul canale youtube della Fipav.