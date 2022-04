Basket, Sant'Antimo-Bisceglie. Origlio: "Padroni del nostro destino" Serie B (girone D), il coach della Partenope: "La qualificazione dobbiamo ancora guadagnarcela"

Alle 18, al PalaEdilgen, sarà palla a due tra la Geko PSA Sant'Antimo e i Lions Basket Bisceglie per la terzultima giornata del girone D di Serie B. "La classifica dice che siamo padroni del nostro destino per l’obiettivo playoff. - ha spiegato il coach della PSA, Agostino Origlio - La vittoria di due settimane fa con la Viola ci ha dato una bella spinta, ma siamo tutti consapevoli del fatto che la qualificazione dobbiamo ancora guadagnarcela anche perché in queste ultime 3 giornate potrà succedere di tutto e questo tipo di partite vale doppio. Bisceglie è una squadra con un’identità precisa, sono ben allenati, lunghi e intercambiali nei ruoli. E sanno trovare protagonisti diversi anche nell’arco della stessa partita. L’età media è molto bassa, ma molti dei loro giovani hanno un vissuto già importante, penso a Fontana, Enihe o anche Giunta, e sono tutto tranne che inesperti. Contro una squadra che ha dimostrato settimana dopo settimana di valere la classifica che ha dovremo andare in campo concentrati e determinati, consapevoli del fatto che in partite come queste può risultare decisivo anche il più piccolo dettaglio". Sant'Antimo-Bisceglie sarà diretta da Paolo Sordi di Casalmorano e Matteo Sironi di Cinisello Balsamo.