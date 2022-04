Basket, Sant'Antimo supera Bisceglie: 87-82 Serie B, girone D: la Partenope batte i pugliesi con Cena e Maggio protagonisti

La Geko PSA Sant'Antimo batte i Lions Basket Bisceglie con il finale di 87-82. Prova di forza per i ragazzi di coach Agostino Origlio: Enzo Damian Cena e Roberto Maggio sono i protagonisti della vittoria della Partenope sui pugliesi al PalaEdilgen nel match valido per ventottesima e terzultima giornata del girone D di Serie B. Ai Lions non basta il duo Dip-Dri (46 punti in tandem).

Serie B - Girone D

Ventottesima Giornata

Geko PSA Sant’Antimo - Lions Basket Bisceglie 87-82

Parziali: 19-20, 21-26, 21-16, 26-20

Sant’Antimo: Cena 19 (5/10, 3/4), Maggio 16 (3/4, 3/5), Battaglia 13 (2/5, 3/7), Cantone 13 (2/7, 3/3), Ochoa 11 (2/6, 0/0), Coviello 6 (0/1, 2/4), Anaekwe 4 (1/3, 0/0), Buono 3 (0/3, 0/2), Verazzo 2 (0/2, 0/0), Puca.

Bisceglie: Dip 23 (9/11, 0/0), Dri 23 (4/5, 3/4), Fontana 10 (2/9, 1/4), Dron 8 (4/5, 0/0), Enihe 7 (2/5, 1/4), Giunta 5 (1/3, 0/0), Vavoli 2 (1/2, 0/1), Giannini 2 (1/1, 0/1), Seck 2 (1/1, 0/0), Mastrodonato, Provaroni.