Poker alla Paganese, la Turris vola ai playoff: ecco chi affronterà Gli azzurrostellati con la testa al playout con l'Andria: ecco le date

La Turris vola ai playoff battendo 4-2 la Paganese nell'ultima giornata del girone C di Serie C 2021/2022. Il primo maggio sfida in gara secca allo “Zaccheria”, contro il Foggia, e un solo risultato a disposizione, la vittoria per andare avanti. Non ci sarà Caneo, espulso per proteste.

Al "Liguori" tripletta di Leonetti e gol di Santaniello, per stendere gli azzurrostellati, che avevano momentaneamente riacciuffato il 2-2 su cui si è andati all'intervallo grazie a una doppietta di Tommasini (un calcio di rigore).

Agli azzurrostellati non resta, invece, che prepararsi al doppio confronto da brividi con la Fidelis Andria (andata 7 maggio al “Torre”, ritorno il 14 maggio al “Degli Ulivi”) per provare a conquistare l'ennesima salvezza in Serie C.

Il tabellino.

Turris – Paganese 4-2

Marcatori: pt 37’ Leonetti, 40' Santaniello; st 3' Tommasini, 5' Tommasini (rig.), 9' Leonetti, 47' Leonetti.

Turris (3-4-3): Perina; Manzi, Di Nunzio (16’ st Ghislandi), Esempio; Varutti, Bordo (44’ st Finardi), Franco, Loreto; Giannone, Santaniello (29’ st Zampa), Leonetti. A disp: Abagnale, Sbraga, Zanoni, Longo, Iglio, D’Oriano, Nocerino, Pavone, Nunziante. All.: Caneo.

Paganese (4-3-3): Avogadri; Scanagatta, Schiavino, De Santis, Brogni; Martorelli (37’ st Del Regno), Bensaja, Zanini; Guadagni (1’ st Celesia), Tommasini, Iannone (21’ st Konate). A disp: Baiocco, Pellecchia, Tissone. All.: Di Napoli.

Arbitro: Nicolini della sezione di Brescia. Assistenti: Votta della sezione di Moliterno e Agostino della sezione di Cinisello Balsamo. Quarto Ufficiale: Palumbo della sezione di Bari.

Note: Al 20' st espulso Caneo per proteste. Ammoniti: Scanagatta, Giannone, Franco. Spettatori: 1334, inclusa quota abbonati.