Basket, Serie B: Pozzuoli batte Torrenova. Forio, -26 ad Agrigento Serie B (girone D), i flegrei battono i siciliani. Altro ko per la squadra ischitana

La Virtus Bava Pozzuoli vince contro la Fidelia Torrenova: finale di 73-71 con cinque uomini in doppia cifra e distribuzione di risorse e punti contro i siciliani. Altro ko, invece, per Forio, che chiude con un -26 la sfida contro la capolista, Moncada Energy Agrigento, al PalaMoncada di Porto Empedocle. I soli Damir Hadzic e Jakov Milosevic chiudono a sfida in doppia cifra per gli ischitani.

Serie B - Girone D

Ventottesima Giornata

Virtus Bava Pozzuoli - Fidelia Torrenova 73-71

Parziali: 11-15, 17-21, 31-17, 14-18

Pozzuoli: Thiam 15 (7/11, 0/0), Gallo 15 (0/1, 2/5), Potì 14 (5/6, 0/4), Longobardi 12 (3/3, 2/4), Mehmedoviq 11 (1/6, 0/0), Murabito 3 (0/0, 1/4), Caresta 3 (0/0, 1/2), Gaye (0/4, 0/0), Cagnacci, Sequani.

Torrenova: Zucca 20 (7/15, 0/4), Vitale 20 (5/10, 3/4), Tinsley 12 (0/2, 4/8), Zanetti 11 (4/8, 0/2), Bianco 5 (1/1, 1/1), Bolletta 2 (1/4, 0/2), Galipò 1, Farina (0/1, 0/1), Saccone, Perin, Nuhanovic.

Moncada Energy Agrigento - Forio Basket 73-47

Parziali: 19-4, 16-16, 21-16, 17-11

Agrigento: Grande 22 (3/4, 4/6), Lo Biondo 18 (7/8, 1/3), Chiarastella 9 (3/6, 1/4), Traore 7 (3/3, 0/0), Bruno 6 (0/1, 2/7), Cuffaro 5 (0/2, 1/3), Mayer 4 (2/2, 0/2), Morici 2 (1/2, 0/2), Bellavia, Umberto Indelicato, Costi.

Forio: Hadzic 11 (5/10, 0/3), Milosevic 11 (2/4, 2/6), Orsini 8 (3/5, 0/3), Caceres 8 (3/4, 0/0), Ciarpella 4 (1/3, 0/3), Iannello 3 (1/1, 0/4), Antonaci 2 (1/5, 0/0), Nafea, Capezza, Iacono.