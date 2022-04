Pallanuoto, A2: Napoli impegnato a Roma contro Vis Nova Damiani: "Giochiamo in un campo difficile con una squadra molto ben attrezzata".

Renderà visita alla Pallanuoto Vis Nova Roma la Napoli Nuoto questo sabato (ore 15,30) forte della netta vittoria di domenica scorsa in casa contro il Tolentino. Le azzurre puntano a tornare dalla trasferta in terra laziale con l’intera posta in palio per restare sempre attaccate alla capolista Brizz Nuoto. “Giochiamo in un campo difficile con una squadra molto ben attrezzata – ha dichiarato Barbara Damiani, tecnico della formazione flegrea -. Dobbiamo essere molto attente e soprattutto concentrate per tutti e quattro i tempi. La gara di domenica scorsa del Pala Trincone ci ha dato un’importante iniezione di fiducia che spero ci sia utile per le prossime gare”. La Vis Nova Roma è terz’ultima in classifica ed è reduce dalle tre sconfitte consecutive contro Cosernuoto, Torre del Grifo e Volturno. L’ultimo successo delle laziali è del 20 marzo scorso quando s’imposero per 9-5 al Centro Sportivo Santa Maria di Roma nel derby contro la Lazio Nuoto. All’andata nella prima uscita stagionale a Monterusciello della Napoli Nuoto le flegree s’imposero per 12-8 in una gara molto combattuta dove le azzurre sbagliarono tanto. Abbate e compagne sono il secondo miglior attacco del campionato con 103 reti messe a segno e la miglior difesa del girone sud con 60 goal subiti al pari della capolista Brizz Nuoto. Le azzurre ritorneranno in campo giovedì prossimo nel recupero che si giocherà in casa contro la Pallanuoto Cosenza e, poi, l’altra domenica ospiteranno sempre a Monterusciello le siciliane di Torre del Grifo. Tre gare in sette giorni. “Giocare è sempre positivo e mantiene alta la tensione e la concentrazione”, ha concluso Barbara Damiani. Nella sfida di questo sabato rientra Martucci, mentre, rimane ancora indisponibile D’Antonio.