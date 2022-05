Napoli, scocca l'ora della verità: a Bologna la partita che vale una stagione Sfida salvezza al PalaDozza. Coach Buscaglia: "Questa volta non c'è un domani"

Penultima giornata di campionato per la Gevi Napoli Basket che affronta in trasferta, nella gara valida per la ventinovesima giornata di Serie A, la Fortitudo Kigili Bologna. La gara sarà disputata al PalaDozza di Bologna, con inizio fissato alle 20,45. La squadra di coach Buscaglia, reduce da quattro sconfitte consecutive, è attesa da una partita di fondamentale importanza in chiave salvezza. Gli azzurri, infatti, occupano il terzultimo posto in classifica con due punti di vantaggio sulla Fortitudo. La formazione bolognese arriva dalla sconfitta subita sul campo di Varese ma, in casa, ha vinto le ultime due gare disputate contro Cremona e Trento. Sarà dunque un vero spareggio quello del PalaDozza. In caso di vittoria la GeVi sarebbe matematicamente salva.

Nella gara d’andata, disputata al PalaBarbuto lo scorso 16 gennaio, successo della Fortitudo Kigili Bologna per 89-86. Il miglior realizzatore della GeVi fu Jordan Parks, autore di 40 punti e 15 rimbalzi. “Questa è la partita, questa volta non c’è un domani. Dobbiamo avere la forza di resettare tutto quanto fatto fino ad ora. Servirà mettere tutte le forze in questa gara, nascondendo le nostre debolezze. La Fortitudo ha giocatori di talento, bisognerà rispondere da squadra, con grande energia. Bisogna andare a Bologna per vincere la partita, non ci sono alternative” ha commentato coach Buscaglia.