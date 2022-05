Basket, Napoli è salva. Vittoria a Bologna (56-64), Fortitudo in Serie A2 Serie A, i partenopei passano al PalaDozza: salvezza aritmetica per la Gevi a un match dal termine

Si decide tutto nel finale con Markis McDuffie protagonista nei passaggi chiave dei secondi conclusivi in cui i liberi e i rimbalzi hanno fatto la differenza. La Gevi Napoli è salva: vince la sfida salvezza contro la Fortitudo Kigili Bologna con il risultato 56-64 nella gara valida per la ventinovesima e ultima giornata del campionato di Serie A. La squadra azzurra passa al PalaDozza e vola a +4 sulla squadra felsinea, penultima in classifica: divario incolmabile ed è, quindi, retrocessione aritmetica in Serie A2 per la Fortitudo. Napoli vince ed è aritmeticamente salva: parteciperà alla massima serie anche nella stagione 2022/2023.

LegaBasket Serie A

Ventinovesima Giornata

Fortitudo Kigili Bologna - Gevi Napoli Basket 56-64

Parziali progressivi: 12-14, 29-29, 45-42

F. Bologna: Frazier 17, Manna ne, Aradori 4, Mancinelli ne, Durham 3, Zedda ne, Procida 5, Benzing 1, Fantinelli 2, Charalampoupolos 5, Groselle 19, Borra. All. Martino.

Napoli: Zerini 4, McDuffie 15, Vitali 7, Velicka, Parks 9, Marini, Uglietti 4, Lombardi ne, Gudaitis 14, Rich 11, Grassi ne. All. Buscaglia.