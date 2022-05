Luvo Barattoli Arzano, Brunella Fusco convocata per lo stage della Nazionale La giovane napoletana prenderà parte al collegiale dell'Italvolley.

Brunella Fusco convocata in Nazionale. Prosegue il momento positivo per l’Arzano Volley, dopo la doppietta nei campionati Under 16 ed Under 18 adesso c’è da festeggiare l’emozione azzurra che da qui a pochi giorni vivrà la ragazzina prodigio della pallavolo napoletana.

Brunella Fusco è stata convocata per un collegiale delle giovanili dell’Italvolley femminile in programma a Chianciano terme dall'8 al 10 maggio.

"Siamo molto felici della convocazione di Brunella in Nazionale. Questo stage che farà agli ordini di Marco Mencarelli e di Pasquale D'Aniello l'arricchirà ulteriormente. Brunella è un talento puro e se continua così farà molta strada" spiega il direttore tecnico dell’Arzano Volley Antonio Piscopo.

Un percorso comune con altre ragazze cresciute nelle giovanili arzanesi che negli anni scorsi hanno ricevuto la chiamata della nazionale prima di spiccare il volo verso la massima divisione. Una continuità che testimonia l’attenzione della società arzanese verso il settore giovanile.

Le ultime ragazze che hanno esordito in prima squadra sono Buonfino e Marra, quest’ultima si è presentata al primo appuntamento con il campionato di serie B1 mettendo a segno il punto della vittoria sul Cutrofiano: “Cerchiamo di fare esordire quante più ragazze possibili nella nostra B1, ma se qualcuno merita qualcosina di più... Non ci tiriamo indietro e diamo a loro sicuramente la possibilità di fare un'esperienza migliore...” conclude Antonio Piscopo.