Boxe, al Mondiale femminile torna sul ring Irma Testa Dopo aver eliminato la giapponese Kimura oggi la campana sfiderà la polacca Kurk.

L’avventura al Mondiale di Istanbul di Irma Testa è iniziata come meglio non poteva. Un ko tecnico alla seconda ripresa le ha consentito di superare il primo scoglio rappresentato dalla giapponese Mona Kimura. Nei 57 kg la campana va a caccia di una medaglia senza nascondere il desiderio di combattere per quella più importante. Ha tutte le qualità per farlo, ma questo tipo di competizione può riservare sempre difficoltà anche inattese.

Ogni turno va affrontato con rispetto, attenzione e determinazione. La Testa è una campionessa e lo sa bene. Oggi tornerà sul quadrato magico per il secondo turno valido per gli ottavi di finale. Sul suo cammino ci sarà la polacca Kurk. C’è un grande attesa per capire come interpreterà l’incontro la campionessa di Torre Annunziata, che ha sicuramente maturato una grande esperienza con le due Olimpiadi disputate.