Pallanuoto, A2 femminile: Napoli atteso dal derby col Volturno Fischio d'inizio domenica alle 12:00 alla piscina comunale di Santa Maria Capua Vetere

Dare continuità ai risultati positivi per restare incollata alla capolista Brizz Nuoto. E’ questo l’obiettivo della Napoli Nuoto che questa domenica (ore 12) sarà impegnata nel derby contro il Volturno alla piscina comunale di Santa Maria Capua Vetere. “I derby sono sempre partite dal risultato mai scontato – ha dichiarato il tecnico azzurro Barbara Damiani -. Il Volturno è in crescita e non sarà facile e semplice affrontarli”. Nella sfida di domenica scorsa interna contro Torre del Grifo nonostante la vittoria contro le siciliane le azzurre hanno incassato un numero importante di reti. “In settimana abbiamo lavorato per correggere alcune cose che non mi sono piaciute – ha continuato l’allenatrice delle flegree -. Dobbiamo imparare a gestire meglio la fase offensiva che a volte pecca di lucidità”. La sfida di questa domenica ha un sapore e un fascino particolare perché come detto è un derby, vinto all’andata da Abbate e compagne. “Per vincere una partita è sempre necessario dare il meglio di se stessi, sia dal punto di vista tecnico che tattico – conclude Barbara Damiani -. Se lo si è fatto bene si può accettare anche una sconfitta qualche volta. Nel match contro il Volturno ci vorrà massima concentrazione e, poi, ci vuole la capacità di lettura della squadra avversaria. Sono fondamentali che nella pallanuoto aiutano tantissimo”.