Luvo Barattoli Arzano, arriva anche il titolo under 14 sono serviti cinque set per superare la Volley world e mettere a segno un clamoroso tris giovanile.

Vittoria tutto cuore per la Luvo Barattoli Arzano che supera in cinque set la Volley World e conquista il titolo di Campione Territoriale Under 14. Un successo che completa per l’anno 2022 il “triplete” dei campionati organizzati dalla Fipav Napoli.

Ancora una volta vincente la formula adottata dal presidente Carmine Menna. Semifinali al mattino e finali al pomeriggio prima della premiazione finale. Una girandola di emozioni per le migliori otto squadre in lizza fra le affiliate della provincia napoletana.

La finale femminile vietata ai deboli di cuore. “Le ragazze -spiega coach Gianpaolo Marino- hanno compreso bene il fatto che nella pallavolo non bisogna mollare mai. Sono state ripagate del coraggio e per aver mantenuto alta la concentrazione”.

Sotto per due set a zero ed in svantaggio di cinque punti nel terzo (10-5), le ragazze accolgono il coro unanime che le invita a non mollare e si rimboccano le maniche. Una reazione sincera e veemente che sorprende anche le avversarie che probabilmente non si aspettavano un ritorno di fiamma così repentino.

Uno dopo l’altro tutti i punti di svantaggio sono recuperati e la gara arriva addirittura al quinto set. L’ultimo parziale è una sorta di marcia trionfale per le ragazze di Arzano. Al termine è festa grande. Una vittoria che sembrava impossibile da centrare. Doppia soddisfazione per Giulia Russo, premiata come migliore giocatrice del torneo.

“La dedichiamo a tutte le mamme ed i papà che seguono con affetto le ragazze dagli spalti” sottolinea il presidente Raffaele Piscopo che aggiunge: “Ringraziamo per la collaborazione il Casoria Volley allenato da Maria Cira Ferrara”.

Raggiante anche il capitano Claudia D’Angiolella: “Una partita che ci ha fatto superare tante difficoltà e ci ha fatto capire che se si è squadra si vince sempre. Nei primi due set siamo state slegate e non è andata bene. Poi tutto e cambiato e ora ci godiamo il titolo di campionesse territoriali”.

VOLLEY WORLD 2

LUVO BARATTOLI ARZANO 3

(25-21; 25-18; 21-25; 15-25; 7-15)

Volley World: Perrella, Masoni, Martello, Innocente, Russo, De Stefano, Delre, Bellofiore, Munari, Tarasyuk, Agosto, Castaldi. All. Menditti

Luvo Barattoli Arzano: D'Angiolella, De Rosa, Russo, Galluccio, Fraola, Pennino, La Rocca, Esposito. All.Marino

Durata set: 24'; 28'; 28'; 24'; 16'. Tot 2h 16'.

Arbitri: Teresa Tufano e Salvatore Mele di Napoli