Tennis, l’Accademia Tennis Napoli trionfa nel campionato campano femminile U14 Il circolo partenopeo ha occupato anche il terzo gradino del podio con il Team B.

Il campionato campano a squadre femminile under 14 ha eletto la propria regina. La Final Four, andata in scena al TC Capua, ha premiato il Team A dell’Accademia Tennis Napoli. Piazza d’onore per il San Leucio Caserta, mentre sul terzo gradino del podio è salito il Team B del circolo partenopeo che ha preceduto il New Tennis Torre del Greco.

Ginevra Spinelli e Sofia Santoro sono state le titolari della formazione Accademia, capitanata da Remigio Burzio, nelle Final Four. Per il San Leucio hanno giocato Martina Liguoro e Francesca Cesare; per il Team B dell’Accademia sono scese in campo Sara Russo e Anna Piscicelli; per il New Torre del Greco, Ada Calandra e Giorgia Arena.

Foto: Federtenniscampania