Nuoto Paralimpico, ai Mondiali di Funchal bronzo per la campana Procida Per la stabiese terzo posto nei 50 rana, oggi c'è la finale dei 100 dorso.

A Funchal sull’isola di Madeira in Portogallo sono iniziati i Mondiali di nuoto paralimpico. Appuntamento clou della stagione 2022 con l’Italia grande protagonista nel medagliere fin dalla prima giornata.

In azzurro c’è anche tanta Campania con l’ormai veterano Vincenzo Boni che esordirà mercoledì, Emanuele Marigliano e Angela Procida, che dopo aver cominciato una bella e fortunata avventura nella specialità dell’handbike, si è regalata una medaglia nella prima gara in terra lusitana. La ragazza di Castellammare di Stabia si è classificata al terzo posto nei 50 rana con tanto di nuovo personale in una categoria superiore che ha reso tutto più complicato. Oggi però c’è attesa per il possibile bis nella finale dei 100 dorso in cui nel 2019 salì sul terzo gradino del podio, che è in programma alle 18:20 orario italiano.