Granfondo del Monte Comune, consegnata agli archivi la decima edizione Grande soddisfazione per gli organizzatori che non vedevano l’ora di ricominciare.

La decima edizione della Granfondo del Monte Comune si è lasciata alle spalle una meravigliosa giornata sul piano tecnico-sportivo-promozionale, regalando le ennesime soddisfazioni agli organizzatori dell’Asd Monte Comune Bike che non vedevano l’ora di riallacciare il filo con la tradizione che si è spezzato negli ultimi due anni con l’imperversare della pandemia.

Un centinaio i partecipanti impegnati sul percorso unico granfondo di 45 chilometri con 1.300 metri di dislivello dove si sono toccati alcuni punti panoramici davvero mozzafiato dove godersi una maestosa visuale offerta dal panorama tra la Penisola Sorrentina e la Costiera Amalfitana.

Al biker laziale Matteo Piacentini (Team Bike Palombara Sabina) è bastato pedalare per un’ora e 37 minuti nel completare la propria fatica in solitaria staccando di 51 secondi Adriano Luciano (CPS Professional Team e Aniello De Vito (San Gennarello Bike) giunto terzo a 3’05” dal vincitore.

Giuseppe Cosentino, presidente dell’Asd Monte Comune Bike: “Siamo felicissimi perché anche questa edizione del decennale è piaciuta e sono certo che i partecipanti avranno trovato 80 bellezza in questo territorio che ci sforziamo ogni anni di far conoscere nei suoi luoghi più suggestivi con la nostra gara. Sono doverosi i ringraziamenti alle autorità comunali e alle Forze dell’Ordine, alla famiglia Guerritore che ci ha concesso il passaggio in località Casini, all’ingegner Raffaele De Simone per averci fatto da tramite con la famiglia Guerritore, alla signora Giovanna Rispoli di Villa Astapiana, a Giuseppe Albano titolare de La Verde Fattoria e all’azienda agricola Dubbiosi per il transito nel proprio fondo terriero. Un grazie sincero agli sponsor Body Store, Memo System, Ristorante-Pizzeria Ma che Bontà e in modo particolare alla Pizzeria Oasi Baldino che ha allestito il dopo gara con l’assaggio del saltimbocca vicano accompagnato da vino locale”.

VINCITORI DI CATEGORIA

Juniores: Raffaele Parlato (Team Over the Top Bike)

Under 23: Simone Forcina (Autoricambi Marrone)

Elite sport: Matteo Piacentini (Team Bike Palombara Sabina)

Master 1: Adriano Luciano (CPS Professional Team)

Master 2: Mauro Coppola (Asd Lucky Team)

Master 3: Aniello De Vito (San Gennarello Bike)

Master 4: Vincenzo Parlato (Team Over The Top Bike)

Master 5: Salvatore Fratiello (Genesy Bike)

Master 6: Pietro Mennillo (Matese Bike Team)

Master 7: Ciro Perrella (Vesuvio Mountainbike)

Master 8: Ferdinando Panagrosso (Ciclo Carbonari Bikers)