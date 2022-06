Nuoto Paralimpico, Mondiali: Procida ancora sul podio La campana ha vinto il bronzo nei 100 dorso S2 bissando il risultato dei 50 rana.

Secondo sigillo al Mondiale di Funchal sull’isola di Madeira in Portogallo per Angela Procida. Dopo il bronzo nei 50 rana, la ragazza di Castellammare di Stabia si è ripetuta nei 100 dorso S2. L’azzurra, che difende i colori delle Fiamme Oro e del Centro Sportivo Portici, ha chiuso la sua fatica in 2’36’’46 alle spalle della nuotatrice di Singapore Yip (2’15”16) che ha dominato la gara e della messicana Ramirez (2’33”20).

"Ho confermato il risultato fatto tre anni fa ai Campionati Mondiali di Londra –ha spiegato la Procida a fine gara, per cui... obiettivo raggiunto. Sono soprattutto molto contenta del passaggio ai 50, questo a dimostrazione di quanto lavoro ed allenamento c'è stato dietro".

Riconfermarsi è sempre più difficile e questi risultati ripagano Angela degli sforzi fatti soprattutto dopo le Paralimpiadi di Tokyo 2020 dove purtroppo non è riuscita a salire sul podio.