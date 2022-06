A Brasilia l'Italvolley di Chirichella e De Gennaro spazza via la Serbia Nove punti per la centrale, ottima la prestazione del libero campano. Domani si torna in campo.

Esordio vincente per le azzurre nella seconda fase della Volleyball Nations League contro una storica rivale come la Serbia. A Brasilia, la squadra di Mazzanti, che ha schierato nella formazione iniziale le campane Chirichella (9 punti per lei) e De Gennaro, ha perso il primo set 25-21 prima di cambiare marcia. Sia nel secondo che nel terzo parziale l’Italia ha dominato chiudendo abbastanza facilmente 25-14 e 25-15. Nel quarto set c’è stata più battaglia, la Serbia ha provato a restare in scia ma alla fine sono state anche le campionesse d’Europa in carica ad imporsi per 25-20.

Il 3-1 ha soddisfatto coach Mazzanti. “Alcune delle ragazze non giocavano da un po’ ed anche se ci siamo allenati bene in questi giorni il ritmo gara è tutta un’altra cosa – ha dichiarato il CT azzurro – ci abbiamo messo del tempo a prendere ritmo e la squadra è stata molto brava a non abbattersi al termine del primo set. Ho lasciato alle ragazze un po’ di tempo per crescere ed in effetti sono migliorate in ricezione e in muro difesa riuscendo a ribaltare il match con pazienza. Inizialmente abbiamo avuto anche troppa fretta di chiudere il colpo mentre loro hanno iniziato battendo bene e giocando un’ottima pallavolo. Al termine del primo set ho semplicemente detto alle ragazze di avere pazienza perché avevamo tutte le possibilità per ribaltare la partita”. Prossimo impegno domani alle 23:00 orario italiano contro la Repubblica Dominicana.

Tabellino: ITALIA – SERBIA 3-1 (21-25; 25-14; 25-15; 25-20)

ITALIA: Degradi 16, Danesi 7, Egonu 22, Bosetti 11, Chirichella 9, Malinov 5, De Gennaro (Libero) Lubian, Fersino, N.e.: Bosio, Bonifacio, Guerra, Nwakalor e Sylla. All. Mazzanti

SERBIA: Bjelica 17, Lazovic 13, Stevanovic 4, Mirkovic 2, Lozo 6, Aleksic 7, Pusic (Libero), Mirosavljevic., Jaksic, Busa 3, N.e.: Milenkovic, Kocic, Delic e Djurdjevic. All. Santarelli

Arbitri: Mezoffy Zsolt Tibor (Hun) e Macias Luis Gerardo (Mex)

Durata: 25’, 20’, 23’,

Spettatori: 1200

Italia: a 7, bs 11, m 14, et 9.

Serbia: a 2, bs 10, m 8, et 8.

Risultati Pool 3 – Brasilia (Brasile)

Prima giornata

Olanda – Germania 1-3 (20-25; 19-25; 25-12; 22-25)

Italia – Serbia 3-1 (21-25; 25-14; 25-15; 25-20)

Risultati Pool 4 – Quezon City (Filippine)

Prima giornata

Canada – Thailandia 0-3 (19-25; 22-25; 24-26)

Giappone – Polonia 3-0 (25-21; 25-21; 25-21)

Il calendario completo della Pool 3

Week 2 (Brasilia, Brasile)

15 giugno: Rep. Domenica – Corea del Sud ore 23:00

16 giugno: Brasile – Turchia ore 02:00

16 giugno: Serbia – Corea del Sud ore 20:00

16 giugno: Italia-Rep. Dominicana ore 23:00 (diretta Sky Sport 1 e in streaming NOW)

17 giugno: Olanda – Brasile ore 02:00

17 giugno: Germania - Italia ore 20:00 (diretta Sky Sport 1 e in streaming NOW)

17 giugno: Serbia – Turchia ore 23:00

18 giugno: Olanda – Rep. Domenicana ore 02:00

18 giugno: Italia - Brasile ore 20:00 (diretta Sky Sport 1 e in streaming NOW)

18 giugno: Germania – Turchia ore 23:00

19 giugno: Olanda – Corea del Sud ore 02:00

19 giugno: Brasile – Serbia ore 15:00

19 giugno: Germania – Rep. Domenicana ore 18:00

Classifica generale provvisoria

Giappone 14 pt (5 vittorie), Thailandia 11 pt (4 vittorie), Cina 10 pt (3 vittorie), Usa 9 pt (3 vittorie), Turchia 9 pt (3 vittorie), Italia 9 pt (3 vittorie), Serbia 9 pt (3 vittorie), Brasile 9 pt (3 vittorie), Polonia 8 pt (3 vittorie), Germania 8 pt (2 vittorie) Canada 6 pt (2 vittorie), Belgio 2 pt (1 vittoria), Bulgaria 2 pt (1 vittoria), Olanda 2 pt (0 vittorie), Rep. Domenicana 0 pt, Corea del Sud 0 pt.