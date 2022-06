Italvolley femminile, De Gennaro: "Abbiamo vinto migliorando la ricezione" "Nel primo set abbiamo commesso qualche errore di troppo".

Dopo la bella e convincente vittoria contro la Serbia nell’esordio della seconda fase di Volleyball Nations League, ha parlato il libero campano Monica De Gennaro. “Sapevamo che avremmo fatto fatica in avvio – ha spiegato – molte ragazze non giocavano da tempo mentre la Serbia è partita forte”.

Il gruppo però ha reagito bene e anche le difese della De Gennaro hanno contribuito ad una costruzione dell’azione più efficace. “Abbiamo commesso qualche errore di troppo che ci è costato il primo set ma poi abbiamo iniziato a girare come volevamo migliorando in ricezione e fase break e questo ci ha consentito di portare a casa la vittoria. Secondo me nel primo set abbiamo avuto fretta e questo lo abbiamo pagato con tanti errori diretti. Poi abbiamo aggiustato due, tre cose soprattutto in ricezione e questo ci ha permesso di vincere una partita molto importante per noi”. Domani l’Italvolley tornerà in campo contro la Repubblica Domenicana alle 23:00 orario italiano.