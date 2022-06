Nuoto Paralimpico, Mondiali: Boni in finale nei 50 stile libero S3 Per il napoletano batteria tranquilla e quinto tempo complessivo.

Il quarto posto nei 50 dorso S3 è servito a Vincenzo Boni per capire bene quali sono le sue reali condizioni. Un piazzamento importante che gli permette di restare tra i big mondiali della categoria. Questa mattina il nuotatore del Caravaggio Sporting Village di Napoli e delle Fiamme Oro è tornato in acqua per i 50 stile libero dove ha strappato con discreta tranquillità la qualificazione alla finale in programma alle 20:28 orario italiano.

Boni, che anche nello stile libero si affida al dorso, ha chiuso in 50’’57 con il terzo posto nella batteria vinta dal tedesco Topf (46’’80) davanti al solito Ostapchenko (47’’50). I due grandi favoriti, i messicani Diego Lopez Diaz (45’’61) e Jesus Hernandez Hernandez (46’’45), sono scesi in acqua nella seconda batteria e hanno chiuso rispettivamente al primo e al secondo posto confermando di essere i grandi favoriti per occupare i primi due gradini del podio. Per Boni l’obiettivo primario sarà quello di migliorare il crono nuotato in mattinata ed avvicinarsi alla prestazione fatta nei 50 dorso.