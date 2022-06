Nuoto Paralimpico, Mondiali: Boni è super, medaglia di bronzo nei 200 sl Il napoletano sale sul podio dietro al messicano Hernandez e all'ucraino Ostapchenko.

Il tanto desiderato podio è arrivato. Vincenzo Boni ha vinto la medaglia di bronzo nei 200 stile libero S3 mettendo il suo sigillo sul Mondiale di nuoto paralimpico in corso di svolgimento a Funchal sull’isola di Madeira in Portogallo. Il nuotatore del Caravaggio Sporting Village di Napoli e delle Fiamme Oro ha chiuso la sua gara in 3’34’’16 alle spalle di uno stremato Jesun Hernandez Hernandez in 3’29’’08 e del solito fenomenale ucraino Deny Ostapchenko che ha chiuso in 3’30’04 vincendo la medaglia d’argento.

Boni, nella specialità più lunga, ha dimostrato di aver lavorato bene col suo tecnico Alessio sigillo e con tutto lo staff che lo segue. Ha fatto una gara attenta, ha saputo soffrire e ha portato a casa un grande risultato con un crono importante. Il suo Mondiale però non è terminato. Domani tornerà in acqua nei 100 stile libero.

In aggiornamento