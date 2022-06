Scherma, Europei: Curatoli d'argento nella sciabola Il napoletano ha ceduto in finale al georgiano Sandro Bazadze per 15-11.

Sul podio di Antalya, in Turchia, dove oggi sono iniziati gli Europei di scherma, c’è tanta Italia. Argento e bronzo nel fioretto femminile con Errigo e Volpi, argento nella sciabola maschile. Sul secondo gradino del podio ci è salito Luca Curatoli che ha sfoggiato un gran bel sorriso ma un po’ di amaro in bocca in realtà c’è.

Il campione napoletano ha fatto una stagione magnifica anche in Coppa del Mondo dove è mancata solo la zampata vincente. Oggi il suo percorso è stato bello ed esaltante. Sei vittorie nel girone eliminatori e accesso al tabellone dei migliori 32 dove ha eliminato l’altro azzurro Torre per 15-9. Poi ha dominato il britanno Webb per 15-7 e nei quarti ha domato per 15-11 il georgiano Beka Bazadze che era avanti 10-8 prima della rimonta del campano.

In semifinale il francese Apithy non è riuscito a fermare la corsa dell’atleta delle Fiamme Oro che con un bel 15-11 si è preso la finalissima europea. L’ultimo atto però è stato amaro. Curatoli era partito benissimo. Ha tirato alla grande volando fino al 9-5, poi Sandro Bazadze ha dimostrato tutto il suo valore rimontando e superando l’azzurro che si è arreso per 15-11. E’ la seconda medaglia individuale che il campione napoletano ha vinto agli Europei, la prima è datata 2017 quando a Tblisi in Georgia, la patria di Bazadze, dove vinse il bronzo.

CAMPIONATI EUROPEI ASSOLUTI 2022 – SCIABOLA MASCHILE INDIVIDUALE – Antalya (Turchia), 17 giugno



Finale

Bazadze S. (Geo) b. Curatoli (ITA) 15-11



Semifinali

Curatoli (ITA) b. Apithy (Fra) 15-11

Bazadze S. (Geo) b. Bibi (Fra) 15-4



Quarti

Curatoli (ITA) - Bazadze B. (Geo) 15-11

Bazadze S. (Geo) b. Ursachi (Rou) 15-8

Bibi (Fra) b. Gemesi (Hun) 15-11

Apithy (Fra) b. Teodosiu (Rou) 15-10



Tabellone dei 16

Curatoli (ITA) b. Webb (Gbr) 15-7

Ursachi (Rou) b. Repetti (ITA) 15-10



Tabellone dei 32

Repetti (ITA) b. Dragomir (Rou) 15-14

Curatoli (ITA) b. Torre (ITA) 15-9

Kindler (Ger) b. Gallo (ITA) 15-7



Tabellone dei 64

Gallo (ITA) b. Platonov (Ukr) 15-9

Torre (ITA) b. Fernandez Blanco (Esp) 15-6



Fase a gironi

Giovanni Repetti: 5 vittorie, 1 sconfitta

Michele Gallo: 3 vittorie, 3 sconfitte

Luca Curatoli: 6 vittorie, 0 sconfitte

Pietro Torre: 3 vittorie, 3 sconfitte



Classifica (55). 1. Sandro Bazadze (Geo), 2. Luca Curatoli (ITA), 3. Bolade Apithy (Fra), 3. Eliott Bibi (Fra), 5. Razvan Ursachi (Rou), 6. Iulian Teodosiu (Rou), 7. Beza Bazadze (Geo), 8. Csanad Gemesi (Hun), 13. Giovanni Repetti (ITA), 29. Michele Gallo (ITA), 30. Pietro Torre (ITA)