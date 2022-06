Gevi Napoli Basket, ecco Michineau. Buscaglia: "Avrà un ruolo decisivo" Il ds Bolognesi: "Pensiamo di aver messo una pedina importante nel nostro scacchiere"

La Gevi Napoli Basket ha ufficializzato l'accordo con David Michineau. Il playmaker della Guadalupa, classe '94, è reduce da un quadrennio con il Metropolitans. Esperienza in Pro A, massima serie francese, ed EuroCup con il debutto nella nazionale transalpina per Michineau. "Diamo il benvenuto a David Michineau, un giocatore che ho avuto già il piacere di conoscere ed incrociare in alcune occasioni. - ha affermato il coach azzurro, Maurizio Buscaglia - Ha voluto abbracciare fortemente la nostra strada, manifestando un grande desiderio di mettersi in gioco nel campionato italiano. Siamo molto contenti che abbia voluto firmare con noi. Ricoprirà un ruolo cruciale, e noi cercheremo di incastrare bene tutte le pedine. David ha la solidità, la voglia, e le caratteristiche giuste che ci occorrono per la costruzione del team che abbiamo in mente e che stiamo portando avanti".



"Sono davvero contento che Michineau sia arrivato a Napoli. - ha aggiunto il direttore sportivo della Gevi, Alessandro Bolognesi - Ci fa davvero tanto piacere che un giocatore abituato ad alti livelli nelle Coppe Europee,abbia scelto la nostra città. Noi cercavamo un play che avesse determinate caratteristiche, oltre a quelle di far giocare la squadra da vero "playmaker", che avesse anche corpo, stazza e che quindi fosse un atleta. David riveste tutte queste caratteristiche, e pensiamo di aver messo una pedina importante nel nostro scacchiere. Ora dobbiamo proseguire nel nostro lavoro nell'intento di poter assemblare tutto nel modo giusto".