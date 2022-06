Nuoto Paralimpico, Mondiali: Boni in finale nei 100 stile libero S3 Il napoletano ha stravinto la sua batteria e ha strappato il miglior crono complessivo.

Dopo il bronzo di ieri nei 200 stile libero, Vincenzo Boni è tornato in acqua nelle batterie dei 100 al campionato iridato in corso di svolgimento a Funchal sull'isola di Madeira in Portogallo. Ultimo impegno di un Mondiale già molto positivo. Boni ha confermato il buono stato di forma, ha pagato qualcosa in partenza rispetto al tedesco Alexander Topf e poi nella seconda vasca ha completato la sua rimonta col sorpasso fermando il crono a 1’45’’67.

Il nuotatore del Caravaggio Sporting Village si presenterà in acqua alle 20:15 col primo tempo. Nella seconda batteria, infatti, il messicano Hernandez Hernandez si è imposto in 1’51’’41. Per boni dunque una grande occasione per giocarsi qualcosa di molto importante.