Scherma, Europei: per Curatoli niente podio nella prova a squadre Gli azzurri, orfani di capitan Samele, sono stati eliminati nei quarti dalla Turchia.

L’argento nella prova individuale resterà l’unica medaglia vinta da Luca Curatoli agli Europei di Antalya in Turchia. Il portacolori delle Fiamme Oro oggi era impegnato nella prova a squadre ma è arrivato solo un settimo posto. Il responsabile d’arma Nicola Zanotti ha dovuto rinunciare a capitan Luigi Samele, che non è riuscito a recuperare, affidandosi ad un quartetto giovanissimo con Curatoli che ha guidato i compagni Pietro Torre, Michele Gallo e Giovanni Repetti. Azzurri out ai quarti contro la Turchia, con l’assalto perso 45-37. In seguito il quartetto italiano ha perso anche contro la Germania per 45-40 ma ha battuto nella sfida per il settimo e l’ottavo posto la Polonia per 45-33.

CAMPIONATI EUROPEI ASSOLUTI 2022 – SCIABOLA MASCHILE A SQUADRE – Antalya (Turchia), 20 giugno



Finale

Ungheria b. Ucraina 45-39



Finale 3/4 posto

Turchia b. Francia 45-39



Tabellone 7/8 posto

ITALIA b. Polonia 45-33



Tabellone 5/8 posto

Germania b. ITALIA 45-40



Semifinali

Ucraina b. Turchia 45-43

Ungheria b. Francia 45-35



Quarti

Turchia b. ITALIA 45-37

Ungheria b. Polonia 45-32

Francia b. Romania 45-42

Ucraina b. Germania 45-44



Classifica (12): 5. Romania, 6. Germania, 7. ITALIA, 8. Polonia