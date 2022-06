Tennis, Wimbledon: Giustino subito fuori nel torneo di qualificazione Il napoletano ha raccolto solo tre game nella sfida con il kazako Kukushkin.

E’ durata veramente poco l’esperienza di Lorenzo Giustino sui campi in erba più famosi del mondo. A Wimbledon il napoletano è stato eliminato al primo turno del torneo di qualificazione dopo un sorteggio non certo fortunato contro il kazako Kukushkin, numero 32 del seeding che assegna dei posti nel tabellone principale.

Giustino, che non ha un gioco adatto a questa superfice, ha raccolto appena tre game perdendo 6-2 6-1. Match senza storia dove il kazako ha vinto tanti punti in risposta sfruttando la bassa percentuale di prime dell’azzurro.

Dopo la parentesi sempre affascinante di Wimbledon, Giustino è atteso nuovamente dai tornei Challenger sulla terra battuta dove andrà a caccia di punti importanti per garantirsi un posto in tabellone nelle qualificazioni degli US Open.