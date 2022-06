Napoli Basket, due acquisti e la campagna abbonamenti: i dettagli Programmazione avviata per la stabilità nel secondo anno di Serie A in casa azzurra

Riparte il Napoli Basket: lo ha fatto con i primi due colpi per la cabina di regia, David Michineau e Jordan Howard, lo fa con la campagna abbonamenti. “Ricomincio da te”, il claim utilizzato a richiamare Massimo Troisi: prezzi confermati, sconti per i vecchi abbonati e per chi acquisterà la tessera stagionale entro il 20 luglio. Programmazione avviata per la stabilità nel secondo anno di Serie A. Sarà derby nella prossima stagione. Napoli e Scafati insieme per la Campania che ripropone due club in massima serie.

Campagna abbonamenti "Ricomincio da Te" 2022

Tribuna Centralissima: 540 euro, ridotto 360 euro

Tribuna Centrale: 360 euro, ridotto 240 euro

Tribuna Laterale: 240 euro, ridotto 180 euro

Curva: 170 euro, ridotto 120 euro

La nota - "Gli abbonamenti ridotti sono riservati ad over 65 ed under 16. L’ abbonamento ridotto riservato ai ragazzi potrà essere acquistato a partire dai 6 fino ai 16 anni. I bambini al di sotto dei 6 anni non avranno bisogno di abbonamento ed avranno la possibilità di entrare gratuitamente, ma non potranno occupare il posto a sedere.

Per gli abbonati che confermeranno il loro tagliando e per tutti coloro che sottoscriveranno l’abbonamento entro il 20 luglio è previsto un ulteriore sconto: Tribuna Centralissima 450 euro, ridotto 300 euro, Tribuna Centrale 330 euro, ridotto 200 euro, Tribuna Laterale 220 euro, ridotto 160 euro, Curva 150 euro, ridotto 100 euro".