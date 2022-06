Silipo: "Abbiamo giocato senza paura, ora pensiamo ai quarti di finale" Il coach napoletano è chiaro: “Non siamo ancora al 100%, c’è ancora tanto da lavorare”.

Dopo il pareggio col Canada nessuno pensava ad una vittoria contro l’Ungheria. Il Setterosa è in una fase di ricostruzione ma evidentemente sta bruciando le tappe. Sull’Isola di Margherita, nel tempio della pallanuoto magiara, la squadra di coach Carlo Silipo si è imposta per 10-9 e ora vuole vincere il girone. Decisiva sarà la giornata di venerdì quando contro la Colombia bisognerà segnare il maggior numero di reti possibili e capire quale sarà il risultato tra le padrone di casa dell’Ungheria e il Canada.

“Sapevamo che l’approccio alla gara delle ungheresi sarebbe stato questo, perché giocare davanti a migliaia di persone ti dà quell’energia in più” ha spiegato un soddisfatto Silipo nel post gara. “Ciò che avevo chiesto alle ragazze era di resistere quanto più possibile all’inizio della partita, perché poi anche loro avrebbero cominciato a commettere degli errori. Così è stato. L’abbiamo preparata bene. La vittoria di solito parte sempre dalla difesa ma in questo match più che l’aspetto tattico mi è piaciuto il comportamento della squadra che, a differenza di lunedì, ha giocato senza paura”. Silipo alza l’asticella. “Penso che questo sia il nostro valore; non siamo ancora al 100%, c’è ancora tanto da lavorare, facciamo degli errori ingenui che dobbiamo analizzare, perché più avanti dovremo evitarli. Adesso la partita con la Colombia è abbordabile. Abbiamo tempo per recuperare energie e dobbiamo già iniziare a preparare quello che sarà il quarto di finale”.

Foto federnuoto.it di Andrea Masini/DBM