Atletica, Sibilio tra i più attesi ai tricolori di Rieti con Jacobs e Tamberi Il napoletano correrà ancora i 400, mentre giovedì a Stoccolma esordirà negli ostacoli.

A tre settimane dai Mondiali di Eugene negli Stati Uniti d’America, Rieti ospita i Campionati Italiani assoluti di atletica leggera. Sulla pista dello Stadio Raul Guidobaldi uno dei più attesi è sicuramente il campione napoletano Alessandro Sibilio che correrà ancora i 400 metri rinviando a giovedì prossimo, nel meeting di Stoccolma, l’esordio nei 400 ostacoli. Tra gli altri grandi nomi spuntato quello del campione olimpico dei 100 metri Marcell Jacobs e dell'oro di Tokyo nel salto in alto Gianmarco Tamberi.

Il napoletano è reduce da uno strabiliante 45’’08 corso la settimana scorsa a Noce Inferiore e proprio per questo motivo la gara è attesissima. Ci sarà una reunion della staffetta che ha fatto finale alle Olimpiadi di Tokyo con una corsa al titolo che difficilmente ha avuto in passato tutti questi pretendenti. Oltre a Sibilio occhi puntati su Edoardo Scotti, Vladimir Aceti e sul primatista italiano Davide Re, atteso ad una risposta dopo il gran tempo del compagno di staffetta. Attesa anche per il ventenne Lorenzo Benati e per Brayan Lopez, appena scesi sotto il muro dei 46’’, segno evidente che in ITalia questa specialità sta crescendo a vista d'occhio.

Il primo appuntamento per Sibilio e gli altri rivali è per sabato pomeriggio alle 17:00 quando ci saranno le batterie di qualificazione. Domenica invece alle 18:00 scatterà la finale che decreterà il nuovo campione tricolore e soprattutto ci dirà a che punto sono i nostri quattrocentisti atre settimane dall'appuntamento più importante.