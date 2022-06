Pallanuoto, Mondiali: il Setterosa di Silipo vola direttamente ai quarti Le azzurre hanno stravinto il girone dominando l'ultimo match contro la malcapitata Colombia.

La straordinaria vittoria contro l’Ungheria ha cambiato il Mondiale del Setterosa. La squadra del coach napoletano Carlo Silipo ha capito di essere forte, di poter dire la propria in questa lunga competizione che assegna il titolo iridato. Oggi le azzurre sono tornare in acqua contro l’abbordabile Colombia, sommersa da 31 reti, conquistando il primato matematico nel girone e volando direttamente ai quarti di finale. Meglio di così non si poteva fare.

"L'importante era mantenere la concentrazione” ha spiegato Silipo a fine gara. “Siamo entrati bene nella competizione ed oggi abbiamo approcciato bene il match nonostante un inizio lento. Il bilancio fin qui è molto buono e mi è piaciuto molto l’atteggiamento della squadra nelle prime due partite, le più difficili per differenti motivi".

Ora il Setterosa attende di conoscere la propria avversaria che uscirà tra la vincente della sfida tra Nuova Zelanda e Francia. Due squadre alla portata delle ragazze di Silipo che torneranno in acqua il 28 giugno per provare ad entrare in zona medaglie.

Italia-Colombia 31-5

Italia: Teani, Tabani 4, Marletta 3 (1 rig), Avegno 6, Queirolo, Giustini 5 (1 rig), Picozzi 3, Bianconi. 4, Emmolo, Palmieri 1, Galardi 3, Viacava 2, Banchelli. All. Silipo

Colombia: Agudelo, Rivera, Restrepo 2, Ortega Fuentes, Caicedo Granada 1, Atheoruta Gil, Marin Correa, Lastre Palomeque, Serna Quiroz, Vanegas Morales 1, Atehortua Gil 1, Correa Vanegas, Chamorro Vergara. All. Lopez Molina

Arbitri: Anbar (KUW) e Willis (RSA)§

Note: parziali 5-2, 7-0, 6-2, 13-1. Superiorità numeriche: Italia 4/5 + due rigori realizzati da Giustini nel primo e Marletta nel quarto tempo e Colombia 1/9. Nell'Italia dal primo minuto in porta Teani.

Foto: Giorgio Scala/DBM per Federnuoto.it

Programma completo

Fase a gironi

1^ giornata - Lunedì 20 giugno

Girone A

Canada-Italia 7-7 (2-4, 3-2, 1-1, 1-0)

Ungheria-Colombia 35-4 (8-2, 12-0, 7-0, 8-2)

Girone B

Sudafrica-Stati Uniti 2-24 (0-7, 0-10, 1-3, 1-4)

Olanda-Argentina 29-6 (8-1, 8-1, 6-2, 7-2)

Girone C

Nuova Zelanda-Brasile 12-8 (3-3, 5-2, 3-3, 1-0)

Kazakistan-Australia 6-19 (1-6, 1-9, 3-3, 1-1)

Girone D

Grecia-Thailandia 28-1 (7-0, 9-0, 5-0, 7-1)

Francia-Spagna 8-18 (1-4, 3-3, 2-5, 2-6)

2^ giornata - mercoledì 22 giugno

Girone A

Colombia-Canada 2-22 (1-3, 1-5, 0-7, 0-7)

Italia-Ungheria 10-9 (3-4, 2-2, 3-1, 2-2)

Girone B

Argentina-Sudafrica 7-6 (1-1, 1-2, 3-1, 2-2)

Stati Uniti-Olanda 11-7 (3-2, 3-1, 3-2, 2-2)

Girone C

Australia-Nuova Zelanda 11-2 (3-1, 4-1, 3-0, 1-0)

Brasile-Kazakistan 6-10 (2-3, 2-2, 1-1, 1-4)

Girone D

Spagna-Grecia 10-10 (2-3, 4-3, 2-2, 2-2)

Thailandia-Francia 8-24 (2-6, 2-7, 0-7, 4-4)

3^ giornata - venerdì 24 giugno

Girone A

Italia-Colombia 31-5 (5-2, 7-0, 6-2, 13-1)

Ungheria-Canada 11-7 (2-1, 3-3, 4-0, 2.2)

Girone B

Stati Uniti-Argentina 23-3 (6-0, 5-0, 6-1, 6-1)

Olanda-Sudafrica 22-1 (5-1, 4-0, 7-0, 6-0)

Girone C

Brasile-Australia 5-17 (1-5, 0-4, 1-5, 3-3)

Kazakistan-Nuova Zelanda 11-15 (3-4, 5-2, 2-5, 1-4)

Girone D

Thailandia-Spagna 2-30 (0-5, 0-7, 2-11, 0-7)

Francia-Grecia 4-15 (1-4, 1-4, 1-3, 1-4)

4^ giornata - domenica 26 giugno

Semifinali 13° posto a Szeged

17.00 (25) 4A-4B

18.30 (26) 4C-4D

Ottavi di finale a Budapest

14.00 (27) 2A-3B

15.30 (28) 3A-2B

17.00 (29) 2C-3D

18.30 (30) 3C-2D

5^ giornata - martedì 28 giugno

Finale 15° posto a Szeged

14.00 (31) LM25-LM26

Finale 13° posto a Szeged

15.30 (32) WM25-WM26

Semifinali 9° posto a Szeged

17.00 (33) LSM27-LSM29

18.30 (34) LSM28-LSM30

Quarti di finale a Budapest

13.00 (35) 1A-WM29

16.00 (36) 1B-WM30

19.30 (37) 1C-WM27

21.00 (38) 1D-WM28

6^ giornata - giovedì 30 giugno

Finale 11° posto a Szeged

17.00 (39) LSM33-LSM34

Finale 9° posto a Szeged

18.30 (40) WM33-WM34

Semifinali 5° posto a Budapest

14.30 (41) LSM35-LSM36

19.30 (42) LSM37-LSM38

Semifinali 1° posto a Budapest

16.00 (43) WM35-WM36

21.00 (44) WM37-WM38

7° giornata - sabato 2 luglio

Finale 7° posto a Budapest

13.00 (45) LSM41-LSM42

Finale 5° posto a Budapest

17.00 (46) WM41-WM42

Finale 3° posto a Budapest

14.30 (47) LSM43-LSM44

Finale 1° posto a Budapest

21.00 (47) WM43-WM44