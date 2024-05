Primo tassello per la nuova stagione con Manna: l'attesa ora è per Conte Prosegue la trattativa per il nuovo allenatore, ma il contratto è complicato

L'attesa è tutta per Antonio Conte, ma il Napoli mette il primo tassello ufficiale della nuova stagione. È stato ufficializzato oggi il nuovo responsabile dell'area sportiva, che come ampiamente anticipato è l'ex Juventus Giovanni Manna. Il nuovo dirigente, nativo campano di Valle della Lucania, almeno ufficialmente non ricopre il ruolo di direttore sportivo, ma un incarico - almeno stando all'incarico - più ad ampio raggio. E infatti è Manna ad aver preso in mano la trattativa per il nuovo allenatore: il presidente Aurelio De Laurentiis è in Spagna, sull'Isola di Ibiza, assieme alla famiglia al gran completo.

Probabile qualche giorno di vacanza dopo la fine dei campionati, ma questo non vuol dire che la trattativa per Conte sia ferma. Al lavoro ci sono Manna e l'amministratore delegato Andrea Chiavelli. L'intesa di massima è stata trovata già da qualche giorno, ma si lavora su clausole e dettagli. Il Napoli vorrebbe liberare l'allenatore in caso di mancata qualificazione alla Champions League della stagione 2025-2026. Conte, però, chiede un triennale secco. Da capire in che modo il tecnico pugliese verrà incontro alle esigenze del club, che sono quelle di far quadrare il bilancio, che sarà messo a dura prova dall'oneroso contratto dell'allenatore e dai mancati introiti europei.