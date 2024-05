Napoli: al Vomero manufatti pubblicitari inutilizzati Suolo pubblico occupato. Capodanno: "Mancanza dei necessari controlli"

"Perché mai gli operatori della zona dovrebbero essere indotti a chiedere di pubblicizzare le rispettive attività, pagando i conseguenti oneri per utilizzare i manufatti pubblicitari installati di recente dal Comune di Napoli nell’isola pedonale di via Scarlatti e che allo stato risultano totalmente inutilizzati, se possono occupare gratuitamente il suolo pubblico ai piedi dei suddetti manufatti, in mancanza dei necessari controlli?"

E l’amara constatazione di Gennaro Capodanno, presidente del comitato valori collinari, già presidente della circoscrizione Vomero, che, a seguito di alcune segnalazioni, stamani ha effettuato un sopralluogo nel tratto pedonalizzato di via Scarlatti.

Sulla questione lo stesso Capodanno chiede l’intervento dell’assessore comunale alla polizia urbana e alla legalità, Antonio De Iesu, affinché, effettuati gli opportuni controlli, vengano eliminate dalle strade del Vomero tutte le occupazioni di suolo che risultassero prive delle necessarie autorizzazioni, con particolare riferimento a quelle utilizzate a fini pubblicitari.