Nuoto: Capri-Napoli, vittoria ex aequo per Fedeli e Scaldaferri Testa a testa e medesimo tempo nella prova open 2022

Diego Fedeli e Mimmo Scaldaferri hanno vinto la prima prova open 2022 della Capri-Napoli: testa a testa e successo ex aequo nella Marathon per il 35enne lombardo e il 53anni della Basilicata. Tempo di 8 ore, 43 minuti e 39 secondi per l'arrivo dei due atleti con il francese Frederic Romera sul gradino più basso del podio. La prova a squadre è stata conquistata dal Circolo Posillipo con Matteo Boccalatte, Luca Borgo, Federico Chiella, Samuele De Rinaldi, Raffaele Palmiggiano e Luca Schiattarella, che vincono in casa con il tempo di 6 ore, 32 minuti e 52 secondi. Il team è stato composto da atleti nella fascia 15/23 anni. Il Posillipo, guidato dai tecnici, Alberto e Rosario Castellano, ottiene il successo di squadra in virtù dei cambi ottenuti in modo regolare, per tempi e velocità in acqua, tra i componenti del gruppo.