Nuoto, Mondiale: le acque libere si aprono con una doppia gioia per il CC Napoli Taddeucci e Acerenza di bronzo nella staffetta 4x1250 con Gabbrielleschi e un fantastico Paltrinieri

Al Mondiale di Budapest, chiuse le gare in corsia, è il momento delle acque libere. E dal Lupa Lake arrivano subito ottime notizie per il Circolo Canottieri Napoli. Nella gara inaugurale, la staffetta 4x1.250, il quartetto azzurro ha chiuso in terza posizione portando a casa la medaglia di bronzo con il lancio di Ginevra Taddeucci (Circolo Canottieri Napoli, Giulia Gabbrielleschi, Domenico Acerenza (Circolo Canottieri Napoli) e il fresco campione del mondo nei 1.500 Gregorio Paltrinieri. L’Italia (1h04'43"0) è stata preceduta dalla Germania (1h04'40"5) e dall’Ungheria.

Felicissima l’esordiente Taddeucci: "E' stato un onore essere scelta per aprire una staffetta così importante –sottolinea-. Sono molto emozionata di gareggiare con loro e con Greg che sabato ha dimostrato di essere il più forte. Non sono particolarmente contenta della mia prestazione; eppur vero che si tratta del mio esordio e della mia prima staffetta, ma mi sono trovata in forte difficoltà".

Contento anche Domenico Acerenza: "Gregorio è l'atleta più forte della nazionale; siamo solo onorati di nuotare nella sua era. E' giusto che sia il capitano. Per noi è una continua spinta a migliorare e dare il massimo. Questa medaglia è la conferma che la nostra staffetta sia tra le più forti al mondo. Siamo un gruppo molto affiatato –spiega-. Sapevo di avere uno svantaggio da dover recuperare; sono partito come un missile che per me significa suicidarsi, ma dovevo necessariamente farlo. Ho patito nel finale, ma ho eseguito bene il compito",

Risultati staffetta 4x1500

1. Germania 1h04'40"5

con Lea Boy, Oliver Klemet, Leonie Beck, Florian Wellbrock

2. Ungheria 1h04'43"0

con Reka Rohacs, Anna Olasz, David Betlehem, Kristof Rasovszky

3. Italia 1h04'43"0*

con Ginevra Taddeucci, Giulia Gabbrielleschi, Domenico Acerenza e Gregorio Paltrinieri

* al fotofinish

Foto di Giorgio Scala / Andrea Masini DBM per Federnuoto.it