Juve Stabia, attivata un'altra modalità di acquisto per l'abbonamento La prima fase per la campagna termina il prossimo 15 luglio

La Juve Stabia ha attivato la possibilità di sottoscrivere la tessera d'abbonamento per la stagione 2022/2023 "Dodicesimo Uomo" anche per chi non è residente a Castellammare. "Basta inviare il relativo costo dell’abbonamento scelto per il proprio settore attraverso il conto PayPal intestato alla S.S. Juve Stabia (paypal.me/juvestabiasrl). Al pagamento dovranno essere allegati i dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita) ma servirà anche l’invio di copia del documento di riconoscimento, copia del versamento effettuato e indirizzo di residenza per l’invio della tessera che sarà gratuito. - si legge nella nota ufficiale della Juve Stabia - Basta inviare un messaggio whatsapp al numero 3388213688. L’abbonamento, sottoscritto da chi è residente fuori dalla città di Castellammare di Stabia, seguirà i prezzi scontati della prima fase di prevendita, ancora per due settimane. Al costo dell’abbonamento vanno aggiunti i diritti di prevendita di 2 euro".

Abbonamenti - Prezzo fino a venerdì 15 luglio

Curva 80 euro / ridotto donne, Under 16 e Over 65 60 euro

Distinti 110,00 € / ridotto donne, Under 16 e Over 65 90 euro

Tribuna Scoperta 130 euro / ridotto donne, Under 16 e Over 65 120 euro

Tribuna Coperta 200 euro / ridotto donne, Under 16 e Over 65 170 euro

Vip Club 1000 euro

Da sabato 16 luglio, i prezzi seguiranno quelli relativi alla seconda fase della campagna abbonamenti, mentre dal primo agosto seguiranno quelli della terza fase.