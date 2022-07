Pallanuoto, Mondiali: il Setterosa di Silipo resta fuori dal podio Azzurre quarte dopo la clamorosa rimonta subita dall'Olanda.

Il risultato resta eccezionale ma l’avventura iridata del Setterosa è finita malissimo. Le ragazze di coach Carlo Silipo hanno concluso la rassegna di Budapest al quarto posto, traguardo eccezionale alla vigilia ma che oggi lascia tanto amaro in bocca. Gli Stati Uniti d’America sono per ora di un altro livello, però nella finale per il bronzo la squadra azzurra dove vincere. Il match si era messo benissimo. 4-1 in vantaggio e palla gol per il quinto sprecato. L’Olanda, squadra che non vai mai sottovalutata, ha reagito prontamente accorciando le distanze e col passare dei minuti ha annullato gli attacchi italiani. Tanta fretta e un po’ di confusione. Elementi che hanno inciso su un break di 6-0 subito che ha lanciato l’Olanda sul 7-4 col match ormai compromesso. Non è servito a nulla il gol del 5-7 di Marletta dopo l’ultimo tim-eout di Silipo. L’Olanda è salita sul podio mentreo il Setterosa torna a casa con tanto amaro in bocca.

"Sul 4-2 abbiamo concesso gol a uomini pari dal centro, soluzione che noi in genere non lasciamo agli avversari” ha spiegato Silipo a caldo. “Abbiamo così rimesso in partita una squadra in difficoltà. Dobbiamo analizzare questo calo e continuare a lavorare, in vista delle prossime competizioni per migliorare tanti aspetti del nostro gioco”.

Arrivano anche i complimenti alla sua squadra. “Oggi le ragazze sono state brave a costruire grazie a una buona difensiva, però in avanti potevamo sfruttare meglio alcune situazioni. Al Setterosa manca ancora la sua proverbiale cattiveria, che è sempre esistita. Questi passi falsi aiutano a far uscire la cattiveria. Adesso abbiamo un'altra opportunità: gli Europei di Spalato, continueremo a lavorare in queste settimane per farci trovare pronti" ha concluso il tecnico napoletano, che dovrà attendere proprio la competizione continentale per provare a metteris al collo la prima medaglia pesante dal commissario tecnico.

Italia-Olanda 5-7

Italia: Teani, Tabani, Marletta 2, Avegno 1, Queirolo, Giustini 2, Picozzi, Bianconi, Emmolo, Palmieri, Galardi, Viacava, Banchelli. All. Silipo

Olanda: Aarts, Wolves, Sleeking 1, Van Der Sloot 1, Moolhuijzen, Van Der Kraats 1, Rogge, Sevenich 2, Joustra, Koolhaas 1, Schaap, Ten Broek 1, Buis. All. Doudesis

Arbitri: Savinovic (CRO), Stavridis (GRE)

Note: parziali 2-1, 2-1, 0-2, 1-3. Spettatori 500 circa. Italia 3/9, Olanda 6/11. Ammonito Silipo a 6.30 nel terzo tempo. Vicava uscita per limite di falli a 6.10 nel quarto tempo

Foto di Andrea Staccioli/DBM per Federnuoto.it