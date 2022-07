L'Italvolley di Chirichella e De Gennaro batte anche la Bulgaria Continua la marcia trionfale delle azzurre che giocheranno le "Finals" di Ankara.

La qualificazione alle “Finals” di Ankara è già acquisita ma l’Italvolley femminile continua a vincere nella Nations League. A Sofia battuta anche la Bulgaria padrona di casa. 3-0 il risultato con parziali che parlano chiaro: 25-12, 25-19, 25-21. Mazzanti ha schierato Alessia Orro in regia con in diagonale la confermata Nwakalor come opposto, schiacciatrici Gennari e Elena Pietrini (esordio assoluto stagionale), Chirichella e Danesi al centro, e De Gennaro libero. Quindi ancora titolari le due ragazze campane che come al solito hanno dato tante certezze. Per la Chirichella da segnalare anche 8 punti.

“Abbiamo fatto una grande partita in attacco – ha dichiarato coach Mazzanti - e poi nonostante alcune ragazze non giocavano da un po’ siamo state molto ordinate e giocato una gran partita. Non è mai semplice quando si cambia e si inseriscono atlete senza ritmo e per questo credo che quello che la squadra ha fatto stasera sia qualcosa di molto importante. Al di là delle situazioni individuali, le ragazze sono state ordinate ma allo stesso tempo capaci di creare cose molto belle ed importanti. Direi che c’è da essere soddisfatti oggi perché abbiamo disputato un’ottima partita. Elena Pietrini non giocava da tanto anche se si stava allenando forte. Siamo stati prudenti perché il suo problema fisico era particolare ed abbiamo preferito pazientare ed alla fine siamo stati ripagati da un’ottima prestazione sua e di tutta la squadra. Domani dobbiamo giocare con la Thailandia che è una squadra difficile che gioca una pallavolo diversa che richiederà un’attenzione tecnica importante soprattutto quando iniziano a mirarci le mani a muro”.

Tabellino: ITALIA – BULGARIA 3-0 (25-12; 25-19; 25-21)

ITALIA: Pietrini 19, Danesi 10, Nwakalor 14, Gennari 9, Chirichella 8, Orro 3, De Gennaro (Libero) N.E.: Egonu, Sylla, Degradi, Bonifacio, Malinov, Lubian e Fersino (Libero). All. Mazzanti

BULGARIA: Todorova M. 2, Kitipova, Paskova 7, Dimitrova 8, Chausheva 6, Yordonova 9, Marinova 3, Barakova, Vasileva 1, Malinova 1. N.E.: Dimitrova G., Neykova, Vuchkova e Krivoshiyska. All. Micelli

Arbitri: Collados Fabrice (Fra) e Gerothondoros Epaminondas (Gre)

Durata: 19’, 24’, 28’

Spettatori: 1000

Italia: a 4, bs 8, m 7, et 2.

Bulgaria: a 4, bs 6, m 1, et 4.

Risultati Pool 6 Sofia (Bulgaria)

Prima giornata

Cina – Brasile 2-3 (20-25; 23-25; 25-18; 25-21; 11-15)

Rep. Dominicana – Bulgaria 0-3 (15-25; 13-25; 21-25)

Seconda giornata

Thailandia – Corea Del Sud 3-0 (25-11; 25-22; 25-17)

Italia – Polonia 3-1 (25-27; 25-20; 28-26; 25-18)

Terza giornata

Thailandia – Rep. Dominicana 1-3 (25-22; 23-25; 23-25; 21-25)

Polonia – Cina 0-3 (8-25; 23-25; 20-25)

Corea del Sud – Brasile 0-3 (17-25; 19-25; 13-25)

Quarta giornata

Cina – Repubblica Dominicana 3-0 (25-19; 25-16; 25-15)

Italia – Corea del Sud 3-1 (25-17; 23-25; 25-15; 25-19)

Brasile – Bulgaria 3-0 (25-21; 25-20; 25-18)

Quinta giornata

Rep. Dominicana – Polonia 3-2 (20-25; 38-36; 25-20; 13-25; 15-9)

Brasile – Thailandia 3-1 (25-18; 26-24; 23-25; 25-23)

Italia – Bulgaria 3-0 (25-12; 25-19; 25-21)

Risultati Pool 5 Calgary (Canada)

Prima giornata

Serbia – Germania 3-1 (17-25; 25-16; 25-21; 25-18)

Canada – Turchia 3-1 (25-22; 21-25; 25-22; 25-23)

Seconda giornata

Giappone Olanda 2-3 (25-23; 20-25; 26-24; 21-25; 10-15)

Belgio – USA 0-3 (16-25; 21-25; 19-25)

Turchia – Olanda 3-0 (25-23; 25-11; 25-21)

Terza giornata

Germania – Belgio 3-1 (20-25; 25-18; 25-22; 25-20)

USA – Serbia 3-0 (25-17; 33-31; 25-16)

Belgio – Olanda 1-3 (25-21; 24-26; 20-25; 21-25)

Quarta giornata

Turchia – Giappone 3-1 (25-20; 25-14; 20-25; 25-22)

Serbia – Canada 3-1 (25-20; 25-14; 20-25; 25-22)

Quinta giornata

Turchia – USA (da disputare)

Giappone – Serbia (da disputare)

Germania - Canada (da disputare)

Il calendario completo della Pool 6

Week 3 (Sofia, Bulgaria)

3 luglio: Cina – Corea del Sud ore 12:30

3 luglio: Italia-Thailandia ore 15.30 (diretta Sky Sport Action e streaming NOW)

3 luglio: Polonia -Bulgaria ore 19:00

*orari di gioco italiani

Il calendario completo della Pool 5

Week 3 – Calgary (Canada)

2 luglio: Turchia – USA ore 22:00

3 luglio: Giappone – Serbia ore 01:00

3 luglio: Germania – Canada ore 04:00

3 luglio: Belgio – Giappone ore 19:00

3 luglio: USA – Germania ore 22:00

4 luglio Germania – Canada ore 23:00

*orari di gioco italiani

Classifica generale provvisoria

Brasile 10 vittorie (29 pt), USA 9 vittorie (27 pt), Italia 9 vittorie (26 pt), Giappone 8 vittorie (23 pt), Cina 7 vittorie (23 pt), Turchia 7 vittorie (22 pt), Serbia 7 vittorie (20 pt), Thailandia 5 vittorie (15 pt), Rep. Dominicana 5 vittorie (14 pt), Canada 4 vittorie (12 pt), Polonia 4 vittorie (11 pt), Germania 3 vittorie (11 pt), Olanda 3 vittorie (11 pt), Bulgaria 3 vittorie (9 pt), Belgio 3 vittoire (6 pt), Corea del Sud 0 vittorie (0 pt).