Giochi del Mediterraneo, Nuoto: argento per Viola Scotto di Carlo Nei 50 farfalla l'atleta partenopea è stata superata solo dalla greca Anna Ntountounaki.

Dai Giochi del Mediterraneo, in corso di svolgimento ad Orano in Algeria, arrivano buone notizie per il nuoto campano. Viola Scotto di Carlo, che era all'esordio con la nazionale italiana, è salita sul podio nei 50 farfalla portando a casa la medaglia d’argento col crono di 26’’25. Per la ragazza che difende i colori del Napoli Nuoto è una grande soddisfazione.

"Quella di Viola è una tradizione che continua e che vede Monterusciello sui gradini di un podio internazionale, un orgoglio flegreo", ha dichiarato Ottorino Altieri, direttore tecnico dell'area nuoto della Napoli Nuoto. Per Viola Scotto di Carlo è stata una gara condotta in maniera impeccabile ma che non è servita per battere la greca Anna Ntountounaki che ha vinto la medaglia d’oro. Per Viola Scotto di Carlo questa è una tappa importante per la sua crescita di atleta dopo le due medaglie conquistate ai campionati Assoluti primaverili di Riccione.