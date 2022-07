L'Italvolley di Chirichella e De Gennaro batte anche la Thailandia Le azzurre chiudono prime con Usa e Brasile, nei quarti di finale ad Ankara sfida con la Cina.

A Sofia, in Bulgaria, l’Italvolley ha calato il poker chiudendo nel migliore dei modi la trasferta. Azzurre dominanti contro la Thailandia. 3-0 (25-20; 25-14; 25-14) e tre punti in cascina. Mazzanti ha mandato in campo Orro in palleggio, Sylla e Pietrini schiacciatrici, Danesi e la napoletana Chirichella al centro, Egonu opposto e l’altra atleta campana Monica De Gennaro nel ruolo di libero. La vittoria ha permesso alle azzurre di chiudere al primo posto insieme a Stati Uniti e Brasile a quota 29 punti. Posizione che ha creato l’accoppiamento dei quarti nelle “Finals” di Ankara in Turchia. Chirichella e compagne affronteranno la Cina, ostacolo complicato ma non impossibile per chi a questo punto deve giocare per vincere la Volleyball Nations League.

“Partita di grande qualità dove tutta la squadra si è mossa con ordine – ha dichiarato il CT azzurro – durante i timeout ho detto alle ragazze che mandare fuori giri la Thailandia non è una cosa da poco anzi direi che nella nostra storia non era mai successo. Abbiamo fatto un super lavoro con approccio giusto e determinazione. Portarle fuori ritmo e averle indotte in errore da ancora più valore a quanto fatto con muro-difesa. Abbiamo gestito bene le forze in questa Pool che era un obiettivo di questa settimana quasi pari ai risultati ed ora arriviamo alle Finals con grande consapevolezza e questo è importante. A tal proposito voglio fare un grosso in bocca al lupo alle ragazze che hanno fatto parte di questo gruppo nelle prime due settimane e che domani giocheranno per l’oro ai Giochi del Mediterraneo, perché anche grazie al loro contributo adesso siamo alle Finals e in questo stato di forma. Siamo un gruppo e tutte sono cresciute facendo esperienza e dando una grossa mano a chi ha giocato dopo ed ora andrà alle finali”.

Tabellino: ITALIA – THAILANDIA 3-0 (25-20; 25-14; 25-14)

ITALIA: Pietrini 11, Danesi 9, Egonu 24, Sylla 8, Chirichella 7, Orro 3, De Gennaro (Libero), Fersino. N.E. Lubian, Gennari, Bonifacio, Degradi, Malinov e Nwakalor. All. Mazzanti

THAILANDIA: Chatchu-On 10, Kaewkalaya 2, Pimpichaya 9, Ajcharaporn 4, Hattaya 4, Pornpung, Sasipapron 1, Sutadta, Sirima. N.E.: Tichaya, Kannika, Tathdao e Wipawee. All. Sriwacharamaytakul

Arbitri: Akrinci Erdal (Tur) e Adler Laszlo (Hun)

Durata: 23’, 20’, 22’

Spettatori: 150

Italia: a 7, bs 7, m 6, et 5.

Thailandia: a 3, bs 0, m 0, et 8.

Risultati Pool 6 Sofia (Bulgaria)

Prima giornata

Cina – Brasile 2-3 (20-25; 23-25; 25-18; 25-21; 11-15)

Rep. Dominicana – Bulgaria 0-3 (15-25; 13-25; 21-25)

Seconda giornata

Thailandia – Corea Del Sud 3-0 (25-11; 25-22; 25-17)

Italia – Polonia 3-1 (25-27; 25-20; 28-26; 25-18)

Terza giornata

Thailandia – Rep. Dominicana 1-3 (25-22; 23-25; 23-25; 21-25)

Polonia – Cina 0-3 (8-25; 23-25; 20-25)

Corea del Sud – Brasile 0-3 (17-25; 19-25; 13-25)

Quarta giornata

Cina – Repubblica Dominicana 3-0 (25-19; 25-16; 25-15)

Italia – Corea del Sud 3-1 (25-17; 23-25; 25-15; 25-19)

Brasile – Bulgaria 3-0 (25-21; 25-20; 25-18)

Quinta giornata

Rep. Dominicana – Polonia 3-2 (20-25; 38-36; 25-20; 13-25; 15-9)

Brasile – Thailandia 3-1 (25-18; 26-24; 23-25; 25-23)

Italia – Bulgaria 3-0 (25-12; 25-19; 25-21)

Sesta giornata

Cina – Corea del Sud 3-1 (25-13; 19-25; 25-19; 26-24)

Italia – Thailandia 3-0 (25-20; 25-14; 25-14)

Polonia – Bulgaria (da disputare)

Risultati Pool 5 Calgary (Canada)

Prima giornata

Serbia – Germania 3-1 (17-25; 25-16; 25-21; 25-18)

Canada – Turchia 3-1 (25-22; 21-25; 25-22; 25-23)

Seconda giornata

Giappone Olanda 2-3 (25-23; 20-25; 26-24; 21-25; 10-15)

Belgio – USA 0-3 (16-25; 21-25; 19-25)

Turchia – Olanda 3-0 (25-23; 25-11; 25-21)

Terza giornata

Germania – Belgio 3-1 (20-25; 25-18; 25-22; 25-20)

USA – Serbia 3-0 (25-17; 33-31; 25-16)

Belgio – Olanda 1-3 (25-21; 24-26; 20-25; 21-25)

Quarta giornata

Turchia – Giappone 3-1 (25-20; 25-14; 20-25; 25-22)

Serbia – Canada 3-1 (25-20; 25-14; 20-25; 25-22)

Quinta giornata

Turchia – USA 2-3 (22-25; 25-18; 25-27; 25-23; 16-18)

Giappone – Serbia 1-3 (25-22; 20-25; 19-25; 22-25)

Germania - Canada 3-1 (25-19; 19-25; 27-25; 25-23)

Sesta giornata

Belgio – Giappone (da disputare)

USA – Germania (da disputare)

Olanda – Canada (da disputare)

Il calendario completo della Pool 5

Week 3 – Calgary (Canada)

3 luglio: USA – Germania ore 22:00

4 luglio Germania – Canada ore 23:00

*orari di gioco italiani

Classifica generale provvisoria

USA 10 vittorie (29 pt), Brasile 10 vittorie (29 pt), Italia 10 vittorie (29 pt), Giappone 8 vittorie (23 pt), Serbia 8 vittorie (23 pt), Cina 7 vittorie (23 pt), Turchia 7 vittorie (23 pt), Thailandia 5 vittorie (15 pt), Rep. Dominicana 5 vittorie (14 pt), Germania 4 vittorie (14 pt), Canada 4 vittorie (12 pt), Polonia 4 vittorie (11 pt), Olanda 3 vittorie (11 pt), Bulgaria 3 vittorie (9 pt), Belgio 3 vittoire (6 pt), Corea del Sud 0 vittorie (0 pt).