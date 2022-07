Sorrento Calcio, Davide Cacace vestirà ancora rossonero Rinnovato il contratto al difensore centrale del Sorrento Calcio che si dice entusiasta della scelta

Per Davide Cacace, classe 1987 e difensore centrale del Sorrento Calcio, è arrivata la riconferma: continuerà a vestire la maglia rossonera rappresentando così quelle espressioni sportive del territorio che si fanno apprezzare per capacità e determinazione.

Cacace vanta oltre ottanta presenze ed ha realizzato dodici goal con la maglia del Sorrento.

"Sono contentissimo di ricominciare per la quarta stagione con la maglia della mia città. I colori rossoneri me li sento cuciti addosso. In giro - commenta Cacace - si respira un'aria di positività. Ringrazio la società per le scelte importanti che ha fatto e per la fiducia che ha riposto in me. Mi sento come un ragazzino e ho tanta voglia di iniziare".