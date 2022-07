Juve Stabia, ufficiale l'arrivo dell'attaccante D'Agostino dal Napoli La punta: "A disposizione di Colucci e dei compagni nella mia prima esperienza tra i grandi"

Giuseppe D'Agostino è un nuovo calciatore della Juve Stabia. L'attaccante classe 2003 arrriva con la formula del prestito dal Napoli. "Sono contento di essere arrivato in una piazza così importante come quella di Castellammare di Stabia. - ha affermato la punta - Mi metto a disposizione di mister Colucci e dei compagni di squadra in questa mia prima esperienza tra i grandi. Non vedo l’ora di scendere in campo ed esultare sotto la Curva Sud”.

La nota - "La S.S. Juve Stabia comunica di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive, a titolo temporaneo dalla SSC Napoli, dell’attaccante Giuseppe D’Agostino, classe ’03. Il calciatore, natio di Massa di Somma, è cresciuto calcisticamente nelle giovanili della SSC Napoli".