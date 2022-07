L'Italvolley di Chirichella e De Gennaro sogna la Nations League Dopo aver travolto le padrone di casa della Turchia, oggi alle 17:30 c'è la finale contro il Brasile

La delusione di Tokyo ha cambiato la storia recente dell’Italvolley femminile. Dopo il flop Olimpico è arrivato il successo europeo ed ora c’è una Volleyball Nations League da vincere. L’occasione è storica e soprattutto ghiotta. Questo pomeriggio contro il Brasile in palio ci sarà un titolo importante. Ieri le azzurre, con le due campane Chirichella e De Gennaro titolari, hanno travolto le padrone di casa della Turchia che realmente solo nel secondo set è riuscita ad infastidire la corazzata azzurra.

Il 3-0 (25-18; 28-26; 25-22) parla chiaro. Italia meritatamente in finale a sfidare il Brasile che ha superato la Serbia per 3-1 (14-25; 25-18; 26-24; 25-19). Appuntamento oggi alle 17:30 per una sfida spettacolare che la squadra di Mazzanti ha meritato di giocare.

“E’ stata una vittoria davvero molto bella, questa finale corona un percorso reso complesso dalla necessità di far ruotare le ragazze nelle varie fasi delle competizioni. La cosa più importante e che mi inorgoglisce è l’aver preso consapevolezza delle nostre possibilità velocemente dimostrando grande personalità. Devo dire che le ragazze hanno il carattere e l’esperienza per giocare questo tipo di partite, è un gruppo che vive di sfide e per questo sono molto felice per il risultato ottenuto. Per noi si tratta di tornare alla finale del 2017 che fu il nostro primo anno insieme. Affronteremo il Brasile, squadra forte che non spreca niente e dovremo essere brave a non sprecare niente entrando in campo come stasera in maniera aggressiva”.

Questa è una giornata storica per la pallavolo italiana che nel giro di poche ora sarà protagonista in più palcoscenici. Oltre alla Volleyball Nations League alle 18:0 azzurrini in campo contro la Francia nell’Europeo in Georgia per giocarsi la medaglia d’oro. Alle 20:00 sfida per il primo posto tra Italia e Serbia nell’Europeo under 21 femminile, in contemporanea l’under 22 maschile giocherà con la Francia per il titolo.

Le finali del volley azzurro di oggi:

Volleyball Nations League femminile

Italia - Brasile ore 17.30

Europei U22 maschili

Italia - Francia ore 20.00

Europei U21 femminili

Italia - Serbia ore 20.00

Europei U18 maschili

Italia - Francia ore 18.30