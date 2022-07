Scherma, Mondiali: lunedì è il grande giorno di Luca Curatoli Nella sciabola il napoletano ha un tabellone durissimo ma può sognare una medaglia.

E’ il momento delle medaglie. Il Mondiale de Il Cairo in Egitto entra nel vivo. Lo farà lunedì con uno degli atleti più attesi della spedizione italiana come Luca Curatoli che sarà impegnato nella prova di sciabola. Il napoletano sogna il colpaccio anche se non sarà per nulla facile. Nel corso della stagione è stato tra i più continui. E’ reduce dall’argento agli Europei e ora cerca la stoccata iridata.

All’esordio per lui ci sarà lo statunitense Thompson che ha superato le qualificazioni. Il tabellone, dove Curatoli parte come quinta testa di serie, in caso di passaggio del turno metterà sulla strada del napoletano uno tra Aymuratov e Humen. Il percorso dell’azzurro si annuncia complicatissimo dai quarti in poi con la possibilità, se non ci saranno sorprese, di sfidare nei quarti Oh Sanguk e in semifinale il numero uno Kim Junghwan. Nella parte bassa invece il favorito assoluto per arrivare a tirare per l’oro è l’ungherese Aron Szilagyi.

CAMPIONATI DEL MONDO ASSOLUTI – SCIABOLA MASCHILE INDIVIDUALE – Il Cairo (Egitto), 15 e 18 luglio 2022

Tabellone principale da 64 (lunedì)

Gallo (ITA) – Lin (Chn)

Samele (ITA) – Nguyen (Vie)

Curatoli (ITA) – Thompson (Usa)

Torre (ITA) – Moataz (Egy)