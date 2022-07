L'Italvolley di Chirichella e De Gennaro trionfa nella Nations League in Turchia Brasile dominato con un secco 3-0 e primo successo azzurro nella competizione.

Questione di mentalità. Quella che ora ha l’Italvolley femminile. Le azzurre hanno vinto, anzi, stravinto, la Volleyball Nations League. Non sarà il Mondiale ma per noi è la prima volta che saliamo sul gradino più alto del podio. Brasile dominato grazie ad una grande prestazione collettiva e medaglia d’oro al collo. Mazzanti ha schierato Orro in palleggio, Bosetti e Pietrini schiacciatrici, la napoletana Chirichella e Danesi al centro, Egonu opposto e l’altra campana De Gennaro nel ruolo di libero.

Le azzurre hanno vinto e convinto. Egonu è stata straordinaria. I suoi 21 punti in finale valgono anche il premio di MVP e Miglior opposto. Se l’Italvolley con la “Paola Nazionale” è devastante in attacco, anche in difesa non scherza. La De Gennaro ha sfoderato un’altra prestazione eccezionale e l’ennesimo premio di miglior livero della sua carriera. Bene anche Cristina Chirichella che ha messo a referto nove punti nel 3-0 al Brasile (25-23, 25-22, 25-22). Risultati eccezionali che danno ancora più morale ad un gruppo che, dopo aver vinto l’europeo a settembre in casa della Serbia, ora non vuole più fermarsi. La vittoria nella Volleyball Nations League di Ankara in Turchia, infatti è solo una tappa di avvicinamento al Mondiale che ora è l’obiettivo prima di De Gennaro e compagne.

Tabellino: ITALIA - BRASILE 3-0 (25-23, 25-22, 25-22)

ITALIA: Chirichella 9, Orro, Pietrini 8, Danesi 9, Egonu 21, Bosetti 11, De Gennaro (L). Lubian, Malinov 1, Fersino (L). N.e: Sylla, Nwakalor, Gennari, Bonifacio, All. Mazzanti

BRASILE: Macris 2, Gabi 11, Carol 8, Kisy 14, Julia 3, Kudiess 1, Costa (L). Geraldo 1, Roberta, Rosamaria, Ana Cristina 6, Daroit 1, Natalia, Lorena 1. All. Ze Roberto

Arbitri: Ozbar Nurper (Tur) e Rene Karina Noemi (Arg).

Durata: 28’, 26’, 26’.

Italia: 0 a, 3 bs, 8 m, 19 et.

Turchia: 3 a, 3 bs, 4 m, 16 et.

Risultati

Quarti di finale

Brasile – Giappone 3-1 (29-27; 28-26; 20-25; 25-14)

USA – Serbia 2-3 (27-29; 23-25; 25-20; 25-20; 13-15)

Italia – Cina 3-1 (25-22; 25-19; 24-26; 25-22)

Turchia – Thailandia 3-1 (23-25; 25-15; 25-18; 25-21)

Semifinali

Brasile – Serbia 3-1 (14-25; 25-18; 26-24; 25-19)

Italia – Turchia 3-0 (25-18; 27-25; 25-22)

Finali

3° - 4° posto: Turchia-Serbia 0-3 (25-27; 17-25; 24-26)

1° - 2° posto: Italia – Brasile 3-0 (25-23; 25-22; 25-22)

Foto: Federvolley.it