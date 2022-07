Scherma, Mondiali: nella sciabola Curatoli si è fermato agli ottavi Sulla pedana de Il Cairo amara eliminazione contro Teodosiu per il campione napoletano.

Il Mondiale individuale di Luca Curatoli è finito negli ottavi di finale. Una beffa atroce per il napoletano che sulle pedane de Il Cairo sognava la medaglia iridata. Lo stop è arrivato dopo due turni passati agevolmente, ma nella sciabola la sorpresa è spesso dietro l’angolo. Il napoletano, vice campione d’Europa in carica, aveva esordito travolgendo per 15-8 lo statunitense Thompson.

Nell’assalto successivo il campione campano ha avuto la meglio sull’uzbeko Aymuratov col punteggio di 15-6. Due confronti vinti con discreta semplicità che lasciavano ben sperare per la sfida con il rumeno Teodosiu. L’assalto però si è messo nel peggior modo possibile con Curatoli costretto a giocarsi tutto all’ultima stoccata dove è stato puniti con l’eliminazione dal torneo idirato. Per lui ci sarà l’occasione di riprovarci nella prova a squadre dove l’Italia sembra essere competivia visto che sia Samele che Torre sono arrivati ai quarti di finale.

CAMPIONATI DEL MONDO ASSOLUTI – SCIABOLA MASCHILE INDIVIDUALE – Il Cairo (Egitto), 18 luglio 2022



Tabellone dei 16

Teodosiu (Rou) b. Curatoli (ITA) 15-14

Torre (ITA) b. Arfa (Can) 15-8

Samele (ITA) b. Gallo (ITA) 15-12



Tabellone dei 32

Curatoli (ITA) b. Aymuratov (Uzb) 15-6

Torre (ITA) b. Gu (Kor) 15-14

Gallo (ITA) b. Dershwitz (Usa) 15-12

Samele (ITA) b. Elsissy (Egy) 15-14



Tabellone dei 64

Curatoli (ITA) b. Thompson (Usa) 15-8

Torre (ITA) b. Moataz (Egy) 15-7

Gallo (ITA) b. Lin (Chn) 15-13

Samele (ITA) b. Nguyen (Vie) 15-5

IL PROGRAMMA DELLE GARE

15 luglio

Spada femminile individuale (gironi e fasi preliminari – senza azzurre)

Sciabola maschile individuale (gironi e fasi preliminari – qualificati Gallo e Torre)

---

16 luglio

ore 09:00 - Fioretto femminile individuale (gironi e fasi preliminari – senza azzurre)

ore 13:00 - Spada maschile individuale (gironi e fasi preliminari – qualificati Cimini e Di Veroli)

---

17 luglio

ore 09:00 - Sciabola femminile individuale (gironi e fasi preliminari – qualificate Passaro e Battiston)

ore 12:00 - Fioretto maschile individuale (gironi e fasi preliminari – senza azzurri)

---

18 luglio

ore 08:30 - SPADA FEMMINILE INDIVIDUALE (tabellone principale, fasi finali)

con Federica Isola, Rossella Fiamingo, Mara Navarria, Alberta Santuccio

Inizio semifinali ore 17.30

Finale 1°/2° posto ore 18.50

ore 10:00 - SCIABOLA MASCHILE INDIVIDUALE (tabellone principale, fasi finali)

con Luca Curatoli, Luigi Samele, Michele Gallo, Pietro Torre

Inizio semifinali ore 18.20

Finale 1°/2° posto ore 19.15

---

19 luglio

ore 08:30 - FIORETTO FEMMINILE INDIVIDUALE (tabellone principale, fasi finali)

con Arianna Errigo, Martina Favaretto, Francesca Palumbo, Alice Volpi

Inizio semifinali ore 17.30

Finale 1°/2° posto ore 19.10

ore 10:00 - SPADA MASCHILE INDIVIDUALE (tabellone principale, fasi finali)

con Andrea Santarelli, Federico Vismara, Gabriele Cimini, Davide Di Veroli

Inizio semifinali ore 18.20

Finale 1°/2° posto ore 19.35

---

20 luglio

ore 10:00 - SCIABOLA FEMMINILE INDIVIDUALE (tabellone principale, fasi finali)

con Rossella Gregorio, Martina Criscio, Michela Battiston, Eloisa Passaro

Inizio semifinali ore 17.30

Finale 1°/2° posto ore 18.50

ore 11:00 - FIORETTO MASCHILE INDIVIDUALE (tabellone principale, fasi finali)

con Alessio Foconi, Daniele Garozzo, Tommaso Marini, Giorgio Avola

Inizio semifinali ore 18.00

Finale 1°/2° posto ore 19.05

ore 08:30 - Spada femminile a squadre (fasi preliminari fino al tabellone da 8)

ore 08:30 - Sciabola maschile a squadre (fasi preliminari fino al tabellone da 8)

---

21 luglio

ore 10:00 - SPADA FEMMINILE A SQUADRE (fasi finali)

Finale 3°/4° posto ore 15.30

Finale 1°/2° posto ore 17.30

ore 11:20 - SCIABOLA MASCHILE A SQUADRE (fasi finali)

Finale 3°/4° posto ore 16.30

Finale 1°/2° posto ore 18.30

ore 08:30 - Fioretto femminile a squadre (fasi preliminari fino al tabellone da 8)

ore 08:30 - Spada maschile a squadre (fasi preliminari fino al tabellone da 8)

---

22 luglio

ore 10:00 - FIORETTO FEMMINILE A SQUADRE (fasi finali)

Finale 3°/4° posto ore 15.00

Finale 1°/2° posto ore 17.30

ore 11:20 - SPADA MASCHILE A SQUADRE (fasi finali)

Finale 3°/4° posto ore 16.15

Finale 1°/2° posto ore 18.45

ore 08:30 - Sciabola femminile a squadre (fasi preliminari fino al tabellone da 8)

ore 08:30 - Fioretto maschile a squadre (fasi preliminari fino al tabellone da 8)

---

23 luglio

ore 10:30 - SCIABOLA FEMMINILE A SQUADRE (fasi finali)

Finale 3°/4° posto ore 14.30

Finale 1°/2° posto ore 17.30

ore 11:00 - FIORETTO MASCHILE A SQUADRE (fasi finali)

Finale 3°/4° posto ore 15.00

Finale 1°/2° posto ore 18.00