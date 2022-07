Nuoto, Assoluti Herbalife: ci saranno anche Scotto di Carlo e Pieno del Balzo Le due atlete della Napoli Nuoto gareggeranno da oggi al Centro Federale di Ostia.

La Napoli Nuoto si presenta agli Assoluti Herbalife di nuoto in programma dal 19 al 21 luglio al Centro Federale del Polo Acquatico Frecciarossa di Ostia. La società flegrea è tra le 131 che prenderanno parte a questo importante appuntamento del nuoto nazionale che rappresenta l’ultimo test in vista degli Europei di Roma 2022 dove per l’occasione si punta a completare la squadra Nazionale per la rassegna continentale. Pronti sui blocchi per la società azzurra ci saranno Roberta Piano del Balzo che gareggerà nei 50, 100 e 200 farfalla, mentre, Viola Scotto di Carlo prenderà parte ai 50 e 100 stile libero, nei 50 e 100 farfalla e nei 50 dorso. Ad accompagnare le due atlete flegree ci sono il tecnico Fabrizio Fusco e il direttore tecnico Ottorino Altieri.

“Ci siamo allenati nel corso delle settimane che hanno preceduto questo appuntamento senza tralasciare nessun particolare – ha affermato Ottorino Altieri -. Viola Scotto di Carlo è reduce dalla medaglia conquistata ai Giochi del Mediterraneo che segue i successi agli Assoluti Primaverili di Riccione. E’ molto carica ma sempre con i piedi ben saldi a terra. Siamo consapevoli che ha tutte le prerogative per conquistare un risultato di prestigio, essendo consapevoli che si affrontano i migliori atleti nazionali. Roberta Piano del Balzo sta attraversando un buon momento di forma ed è molto determinata nel riuscire a tornare a casa con una medaglia. Siamo molto fiduciosi in entrambe le nostre nuotatrici. Sarà come sempre il campo di gara a decidere il tutto”.

La Napoli Nuoto, poi, sarà in gara dal 28 luglio al 4 agosto ai campionati di categoria dove si presenterà ai nastri di partenza con un nutrito gruppo di atleti.